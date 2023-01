Missão do Arsenal é mostrar que aprendeu com primeira derrota dura para o Manchester United

Os Gunners têm a chance de compensar sua única derrota na liga até agora nesta temporada, uma derrota por 3-1 em Old Trafford em setembro, que ainda i

Quando o Arsenal perdeu por 3 a 1 para o Manchester United no início desta temporada, eles deixaram Old Trafford em meio a uma sensação avassaladora de decepção. E não foi pelo desempenho, foi pela forma como eles se permitiram jogar perfeitamente nas mãos dos donos da casa .

"O jogo estava lá para ser conquistado", lamentou Mikel Arteta na ocasião. "Não ganhamos porque faltou disciplina em alguns momentos e não fomos suficientemente implacáveis ​​na frente da baliza".

Essa derrota em 4 de setembro continua sendo a única derrota do Arsenal na temporada até agora e, neste domingo, no Emirates Stadium, eles têm a chance de vingar essa derrota solitária. Mas se eles vão fazer isso contra o time em forma de Eric Ten Hag, então eles vão ter que mostrar que aprenderam algumas lições com o que aconteceu em Old Trafford cinco meses atrás.

Arteta estava certo quando descreveu o jogo como "lá para ser conquistado". A sua equipe dominou em grande parte, jogando o tipo de futebol de ritmo acelerado que tem sido a marca de sua temporada. O Arsenal teve 16 chutes contra 10 do United, teve pouco mais de 60% da posse de bola e fez 465 passes contra 310 do United. Desses passes, 182 foram jogados no terço final, em comparação com apenas 92 do time da casa.

O Arsenal também fez mais cruzamentos (16 contra seis), teve mais escanteios (cinco a dois) e quase três vezes mais toques na área adversária (47 a 17). Mas, apesar de tudo isso, foi o United quem saiu por cima no final, e de forma bastante convincente também. A equipe de Ten Hag recuou, absorveu a pressão do Arsenal e usou seu ritmo para contra-atacar quando teve a oportunidade.

Foi uma tática que funcionou perfeitamente, com o Arsenal deixando-se terrivelmente exposto defensivamente enquanto avançava na tentativa de vencer o jogo no segundo tempo . Em dois contra-ataques, Marcus Rashford finalizou e garantiu os três pontos para o United. "Nos melhores momentos, cedemos a bola em uma área perigosa. Sofremos os gols e é uma grande lição", disse Arteta.

Arteta, sem dúvida, forçou seus jogadores a assistir a vídeos desse jogo em preparação para o confronto de domingo no norte de Londres. O United chegará à capital com o mesmo tipo de jogo e o Arsenal não deve cair na mesma armadilha. A vitória após o sucesso no derby do fim de semana passado contra o Tottenham seria outro grande resultado para os líderes da liga e os levaria à metade da temporada da Premier League com 50 pontos em 57 possíveis.

"Sabemos que eles nos venceram", disse William Saliba antes do duelo contra o United. "Eles são o único time a nos vencer nesta temporada na Premier League e por isso queremos vencê-los em casa. Vamos nos preparar muito bem para este jogo".

Compreensivelmente, o Arsenal entrará em jogo cheio de confiança e tentará jogar na frente, como fez durante toda a temporada. Mas o United mostrou, talvez melhor do que qualquer outro time na Premier League nesta temporada, que tem as ferramentas para expor uma linha alta caso eles recuperem a posse de bola e contra-ataquem rapidamente.

É contra isso que o Arsenal terá que se proteger, principalmente com Rashford jogando tão bem. O bom para Arteta é que sua equipe mostrou várias vezes nesta temporada que pode aprender com as experiências anteriores, com a vitória do fim de semana passado sobre o Tottenham como um excelente exemplo .

O Arsenal manteve a cabeça em meio à intensa atmosfera do derby do norte de Londres e conquistou sua primeira vitória na liga na casa de seus rivais em quase nove anos. Tendo visto o Manchester City, segundo colocado, escorregar em Old Trafford 24 horas antes, o time de Arteta estava sob pressão para tirar vantagem e fez isso com estilo.

"É melhor ter essa pressão quando você está no topo do que quando está embaixo", disse Saliba. "É melhor continuar assim. Estamos apenas focados em nós mesmos, não em nossos rivais".

A vitória no domingo seria outra grande vitória do Arsenal em uma temporada que foi repleta delas. Eles vão, é claro, estar confiantes, mas se a derrota em Old Trafford lhes ensinou alguma coisa, é que eles também devem ter cuidado com a clara ameaça que o United representa. É hora de ver até onde o Arsenal chegou desde setembro.