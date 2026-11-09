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O Arsenal estaria avaliando a contratação do atacante Christian Kofane, do Bayer Leverkusen, no meio da temporada, enquanto Mikel Arteta busca tornar o ataque da equipe mais eficiente. O time começou a campanha de forma brilhante, mas ainda se preocupa com a falta de precisão nas finalizações em jogos equilibrados.

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Arteta mira reforço para o ataque

O Arsenal avalia uma contratação de Kofane em janeiro, segundo a BBC Sport, para tentar resolver a falta de eficiência nas finalizações. Apesar da vantagem de cinco pontos na liderança da Premier League, o Arsenal frequentemente tem encontrado dificuldades para liquidar os jogos e precisado de margens apertadas para garantir os três pontos. A equipe do norte de Londres venceu nove das dez primeiras partidas no campeonato, mas seis dessas vitórias foram por apenas um gol de diferença, o que levou Arteta a buscar mais poder de fogo na janela de transferências de inverno.

Kai Havertz, Martin Odegaard e Bukayo Saka lideram a artilharia do clube no campeonato, com três gols cada, mas a ausência de um artilheiro dominante continua sendo motivo de debate. Recentemente, a equipe de Arteta igualou seu melhor início de campanha na história da Premier League com uma vitória por 1 a 0 sobre o Hull City, mas as declarações do técnico após a partida indicaram que ele está longe de satisfeito com a produção ofensiva atual.

A ascensão de Christian Kofane

Kofane despontou como um candidato para o Arsenal, com suas atuações na Bundesliga atraindo a atenção de observadores por toda a Europa. O jogador de 20 anos já mostrou seu potencial nesta temporada, marcando três gols em seis jogos pelo Bayer Leverkusen antes de uma lesão na parte posterior da coxa, sofrida em outubro, interromper temporariamente sua evolução. Seu porte físico e sua qualidade técnica o tornaram um dos jovens talentos mais comentados do futebol alemão, e os torcedores do Arsenal talvez já conheçam sua dedicação em campo.

O nome de Kofane já deve ser conhecido pelos torcedores do Arsenal: ele foi titular nos dois jogos das oitavas de final da Champions League contra os campeões da Premier League na temporada passada, quando o Leverkusen perdeu por 3 a 1 no placar agregado. Embora o atacante camaronês não tenha marcado em nenhuma das partidas, sua movimentação e sua pressão sobre os adversários claramente deixaram uma impressão duradoura.

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A trajetória de Kofane até o alto nível foi rápida. Ele saiu do AS Nylon, em seu Camarões natal, para o Albacete, da Espanha, em 2024. Depois de marcar oito gols em 20 partidas na segunda divisão espanhola, o Leverkusen agiu rapidamente para levá-lo à Alemanha em julho de 2025. Desde então, ele soma dez gols e nove assistências em 50 jogos no total.

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Outras opções no radar

Embora Kofane esteja entre os principais nomes da lista, ele não é o único associado a uma transferência para o Emirates Stadium neste inverno. Segundo relatos, o Arsenal também acompanha Nicolo Tresoldi, que vive grande fase no Club Brugge.

O jovem atacante tem sido praticamente imparável nesta temporada, com 14 gols em 17 jogos em todas as competições. Sua valorização aumentou consideravelmente após um impressionante hat-trick contra a Inter de Milão na Champions League, mostrando que pode render no mais alto nível diante de defesas de elite.

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Arteta cobra mais eficiência nas finalizações

A urgência por um reforço talvez tenha ficado mais clara nas palavras do próprio Arteta após a apertada vitória por 1 a 0 sobre o Hull City, em casa, no sábado. O espanhol falou abertamente sobre a tendência de sua equipe de complicar as jogadas na área, especialmente diante de defesas muito recuadas. “Precisamos encontrar maneiras de ser mais eficientes, às vezes até mais pragmáticos”, disse o técnico do Arsenal à imprensa.

Arteta detalhou a necessidade de uma mudança de mentalidade: “Às vezes, tenho a impressão de que estamos tentando marcar um gol perfeito contra essas defesas recuadas. Precisamos ser muito mais caóticos do que isso, e pronto. E abrir, acho, o placar muito mais cedo, porque obviamente isso vai mudar o rumo do jogo.”