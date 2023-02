Arsenal x Manchester City ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15), pela 12ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Vale a liderança! Arsenal e Manchester City se enfrentam na tarde desta quarta-feira (15), às 16h30 (de Brasília), em clássico atrasado válido pela 12ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Em casa e primeiro colocado do Inglês com 51 pontos, o Arsenal entra em campo sabendo que uma vitória o deixará muito perto da conquista nacional, já que voltará a abrir distância sobre o rival. O brasileiro Gabriel Jesus intensificou a sua recuperação, mas continua fora da equipe. Outros que estão no departamento médico são Rowe, Nelson e Elneny.

Do outro lado, o Manchester City é o vice-líder com 48 pontos e, por ter melhor saldo de gols, assumirá a ponta da tabela caso ganhe o clássico. Os Citizens estão preocupados com Haaland, que sofreu uma pancada no fim de semana e virou dúvida para o duelo. John Stones, entretanto, segue no departamento médico.

Prováveis escalações

Escalação provável do Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Jesus.

Escalação provável do Manchester City: Ederson; Lewis, Dias, Laporte, Ake; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Haaland, Grealish.

Desfalques

Arsenal

Gabriel Jesus, Emile Smith Rowe e Reiss Nelson, Mohamed Elneny seguem no departamento médico.

Manchester City

John Stones continua se recuperando de lesão até pelo menos o fim do mês.

