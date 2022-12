Arsenal x Lyon: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (8), se preparando para o retorno da temporada após a Copa do Mundo; veja como acompanhar na TV e na internet

De olho na retomada da temporada, Arsenal e Lyon se enfrentam na tarde desta quinta-feira (8), em Dubai, às 12h30 (de Brasília), em amistoso. O duelo não será transmitido para o Brasil.

Líder da Premier League, o Arsenal se prepara para dar sequência à sua grande temporada. Os Gunners têm desfalques que estão disputando a Copa do Mundo, além de Gabriel Jesus, que operou o joelho, e Ben White, afastado devido a problemas pessoais.

Oitavo colocado do campeonato francês, o Lyon quer fazer os ajustes para retomar o ano com força total e tentar alcançar os líderes do seu nacional. A equipe segue sem poder contar com Tagliafico, que também está na Copa, mas não possui outras baixas.

Escalações:

Escalação do provável Arsenal: Hein; Cedric, Holding, Gabriel, Tierney; Elneny, Lokonga; Nelson, Odegaard, Marquinhos; Nketiah.

Escalação do provável Lyon: Lopes; Gusto, Diomande, Lukeba, Henrique; Tolisso, Mendes, Aouar; Cherki, Lacazette, Tete.

Desfalques

Arsenal

Aaron Ramsdale, Bukayo Saka, William Saliba, Gabriel Martinelli e Granit Xhaka disputam a Copa do Mundo, enquanto Gabriel Jesus passou por cirurgia no joelho, e Ben White está afastado devido a questões pessoais.

Lyon

Nicolas Tagliafico disputa a Copa do Mundo.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 8 de dezembro de 2022

• Horário: 12h30 (de Brasília)

• Local: Estádio Al-Maktoum, Dubai - Emirados Árabes.