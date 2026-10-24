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Os gigantes da Premier League Arsenal, Liverpool e Manchester United acompanham de perto o momento difícil de Lennart Karl no Bayern de Munique, após o dirigente do clube Uli Hoeness repreender publicamente o jovem. O atacante de 18 anos tem tido dificuldades para jogar com regularidade nesta temporada, enquanto cresce a preocupação na Allianz Arena com seu comportamento fora de campo.

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Trio inglês acompanha os acontecimentos em Munique

Segundo o TEAMtalk, intermediários chamaram a atenção dos três clubes da Premier League para a temporada frustrante do jogador da seleção alemã na Baviera. Apesar de ter recusado Arsenal e Liverpool para renovar seu contrato até 2029 no início deste ano, o adolescente foi titular em apenas duas partidas da Bundesliga e uma da Champions League nesta temporada. O espaço reduzido vem após uma temporada de destaque sob o comando de Vincent Kompany, na qual marcou nove gols e deu sete assistências em 34 jogos.

Presidente de honra faz alerta público

A rápida ascensão de Karl na temporada passada lhe rendeu suas primeiras partidas pela seleção principal da Alemanha sob o comando de Julian Nagelsmann e uma vaga na lista provisória para a Copa do Mundo, antes que uma lesão o impedisse de disputar o torneio na América do Norte. O novo técnico da seleção, Jurgen Klopp, também o convocou. No entanto, a chegada de Ismael Saibari no verão aumentou a concorrência por vagas no Bayern, e os dirigentes do clube tampouco estão satisfeitos com a postura do jovem fora de campo.

Em entrevista ao BILD, o presidente de honra do Bayern, Hoeness, fez uma avaliação direta e rejeitou as comparações com o companheiro de equipe francês Michael Olise: “Pretendo ter uma conversa séria com ele. Ele está longe de ser uma superestrela. Jogadores jovens precisam ter humildade. As comparações com [Michael] Olise claramente não lhe fazem bem. Ainda há uma diferença enorme entre os dois.”

Gigantes espanhóis mantêm interesse de longa data

A intervenção de Hoeness mostra o desejo do Bayern de impedir que expectativas irreais prejudiquem o desenvolvimento do jovem ao lado do já consagrado Olise. A direção espera que ele reaja positivamente às críticas.

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Ainda assim, a reportagem observa que intermediários já consultam possíveis interessados pela Europa caso sua situação não melhore.

Jogos da(o) Premier League Aston Villa x Manchester City Disney+

Coventry x Fulham Disney+

Arsenal x Everton Disney+

Chelsea x Tottenham Disney+

Hull x Brentford Disney+

Liverpool x Brighton Disney+

Manchester United x Bournemouth Disney+

Crystal Palace x Newcastle Disney+

Sunderland x Leeds Disney+

















Além dos três clubes ingleses, os gigantes espanhóis Barcelona e Real Madrid acompanham os acontecimentos. Ambos já haviam tentado contratar Karl quando ele tinha 10 anos, após se destacar em um torneio de base.

Duração do contrato protege o campeão alemão

Embora uma saída imediata não esteja prevista, o futuro de Karl pode rapidamente se tornar um dos principais assuntos às vésperas das janelas de transferências de 2027, caso ele continue longe do time titular de Kompany. Como seu contrato mais recente vai até 2029, o campeão da Bundesliga tem o controle de qualquer possível negociação. Por enquanto, o Bayern espera que o jogador formado em suas categorias de base siga o conselho de Hoeness e lute para voltar a disputar uma vaga.