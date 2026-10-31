O futuro de Lennart Karl (18) no Bayern de Munique parece estar por um fio, segundo informações do Bild. Após declarações recentes do presidente do Bayern, Uli Hoeness, vários clubes da Premier League enxergam uma oportunidade.

"Pretendo ter uma conversa séria com ele", disse Hoeness na semana passada ao Die Welt am Sonntag. "Ele acha que já é uma superestrela, mas não é."

"Jogadores jovens precisam de humildade", explicou. "Jogadores jovens também precisam de pressão. Não sei se é bom para Lennart Karl que ele seja constantemente protegido em excesso."

As declarações já chegaram a vários clubes ingleses interessados. Arsenal, Liverpool e Manchester United esperam um rompimento entre Karl e o Bayern e já fizeram contato para se informar sobre a situação.

Christian Falk, jornalista especializado em transferências do Bild, não descarta que o Bayern esteja aberto a negociações. "Seu valor de transferência é de 60 milhões de euros. É claro que qualquer clube da Premier League pode pagar esse valor com facilidade", afirma.

Além disso, ainda não houve conversas com Karl sobre um novo contrato. Seu vínculo atual vai até meados de 2029. Isso, porém, não significa que o Bayern queira afastar a jovem promessa. "Definitivamente, não é essa a intenção do clube. Eles não vão vendê-lo por uma pechincha", disse Falk.

Karl já disputou 51 partidas oficiais pelo Bayern e se destacou sobretudo no ano passado, na Liga dos Campeões. Na ocasião, aos 17 anos e 242 dias, tornou-se o jogador mais jovem a marcar pelo Bayern na história da competição.