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O Arsenal lidera a disputa pela contratação de Joane Gadou, destaque do Borussia Dortmund, segundo relatos. Uma oferta de 50 milhões de euros pelo zagueiro de 19 anos já está sendo cogitada. O clube inglês, porém, enfrenta forte concorrência de gigantes europeus, incluindo o Paris Saint-Germain, ex-clube do jogador, em uma disputa que promete movimentar o mercado de verão.

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Arsenal mira contratação de Gadou por 50 milhões de euros

Gadou teve um início de temporada excepcional no Borussia Dortmund e chamou a atenção dos maiores clubes da Europa. Segundo o The Daily Briefing, o Arsenal leva vantagem na disputa para contratá-lo no próximo verão.

O Arsenal quer levar o jogador de 19 anos para o norte de Londres, onde ele disputaria posição diretamente com a consolidada dupla de zaga formada por William Saliba e Gabriel Magalhaes. Relatos indicam que o clube já avalia uma oferta de 50 milhões de euros para tirar o francês da Alemanha. Com 1,95 m de altura, o natural de Aubervilliers rapidamente se firmou como um dos zagueiros de maior destaque da Bundesliga.

Forte concorrência da elite europeia

Contratar Gadou não será simples para o clube londrino, já que vários concorrentes acompanham a situação de perto. Manchester United e Liverpool, rivais na Premier League, também estão na disputa, assim como o Real Madrid.

O PSG segue firme na disputa e não descarta trazer de volta à capital francesa o jogador formado em suas categorias de base nos próximos meses. Luis Campos e Luis Enrique continuam acompanhando de perto as atuações de Gadou. O clube parisiense busca reforços para a zaga enquanto se prepara, no médio prazo, para a sucessão do capitão Marquinhos.

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Ascensão rápida do PSG ao Dortmund

A ascensão de Gadou ao posto de um dos jovens zagueiros mais cobiçados da Europa foi muito rápida. Formado nas categorias de base do PSG, ele deixou Paris em 2024, quando o clube francês o vendeu ao Salzburg por 10 milhões de euros.

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Após dois anos na Áustria, Gadou se transferiu para o Dortmund, onde seu desenvolvimento se acelerou ainda mais. Atuando pelo atual líder da Bundesliga, ele conquistou amplo reconhecimento no futebol alemão apesar da pouca idade.

Sua reputação crescente também não passou despercebida no cenário internacional. Com sua valorização rápida, não seria surpresa se Gadou entrasse nos planos de Zinedine Zidane nos próximos meses.

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Dortmund luta para manter o francês

Com tantos clubes da elite interessados, ainda é difícil prever onde Gadou jogará na próxima temporada. Uma coisa é certa: não faltarão opções ao jovem quando a janela de transferências de verão abrir.

É improvável que o Dortmund deixe seu valorizado jogador sair sem lutar. Na liderança da Bundesliga, o clube alemão deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para convencer Gadou a ficar por pelo menos mais uma temporada. Por enquanto, a disputa segue aberta, enquanto Arsenal, PSG e seus rivais europeus aguardam o momento de agir.