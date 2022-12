Arsenal x Juventus ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do amistoso

Duelo será neste sábado (17), em preparação para o retorno da temporada após a Copa do Mundo; veja como acompanhar na TV e na internet

O Arsenal recebe a Juventus na tarde deste sábado (17), no Emirates Stadium, a partir das 15h (de Brasília), em amistoso preparatório para o retorno da temporada europeia. O duelo não será transmitido para o Brasil.

O Arsenal, líder da Premier League, vem de uma sequência de amistosos buscando manter o ritmo para retornar com tudo. Nos últimos dois jogos, os Gunners venceram Lyon e Milan. Gabriel Jesus e Rowe são as baixas certas no time londrino.

Do outro lado, a Juventus está na terceira posição da Serie A e segue sem contar com Chiesa e Bonucci, machucados. Danilo, Alex Sandro, Weston McKennie, Bremer, Dusan Vlahovic, Filip Kostic e Wojciech Szczesny, que disputaram a Copa do Mundo, também devem ser ausências na Velha Senhora.

Escalações:

Escalação do provável Arsenal: Turner; White, Holding, Gabriel, Zinchenko; Partey, Xhaka; Nelson, Odegaard, Vieira; Nketiah.

Escalação do provável Juventus: Perin; Riccio, Rugani, Gatti; Barbieri, Locatelli, Fagioli, Miretti, Iling Junior; Cerri, Kean.

Desfalques

Arsenal

Gabriel Jesus e Emile Smith Rowe estão no departamento médico.

Juventus

Angel Di Maria e Leandro Paredes estão na Copa do Mundo, enquanto Federico Chiesa e Leonardo Bonucci seguem no departamento médico.

Quando é?

• Data: sábado, 17 de dezembro de 2022

• Horário: 15h (de Brasília)

• Local: Emirates Stadium, Londres - ING