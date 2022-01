Arsenal insiste por Arthur, e Juventus quer empréstimo de 18 meses

O Arsenal insiste na contratação por empréstimo de Arthur, da Juventus. Os ingleses desejam um acordo até o fim desta temporada, por seis meses, mas a Juventus quer um empréstimo por um ano e meio, durante 18 meses. Nesse cenário, os italianos topariam um acordo com opção de compra.

Além disso, a Juventus deseja uma reposição a Arthur para liberar o brasileiro ao Arsenal. O técnico Massimiliano Allegri disse mais de uma vez para Arthur que não pode enfraquecer o elenco neste momento da temporada. Uma opção seria Bruno Guimarães, do Lyon, mas é difícil do ponto de vista financeiro.

Mais artigos abaixo

O agente de Arthur, Federico Pastorello, viajou a Londres para se encontrar com Edu Gaspar, dirigente do Arsenal, na última quarta-feira (19). A esperança dos ingleses é de que o acordo possa avançar em breve. No lado da Juventus, a informação é de que nada deve avançar na negociação até o clássico com o Milan, neste domingo (23).

Arthur se destacou na vitória da Juventus por 4 a 1 sobre a Sampdoria. O brasileiro gostaria da transferência ao Arsenal porque sente que precisa jogar mais, principalmente em um ano de Copa do Mundo.