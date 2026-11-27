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O Arsenal teria iniciado conversas com representantes de Ivan Fresneda, lateral-direito do Sporting CP, antes da janela de transferências de janeiro. Com Mikel Arteta planejando o futuro da defesa e buscando reforços para a ponta esquerda, o clube pode ter um mercado de inverno movimentado.

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Arsenal faz contato por Ivan Fresneda

O Arsenal intensificou a busca por Fresneda, lateral-direito do Sporting, ao entrar em contato com representantes do defensor, segundo The Athletic. O clube acompanha o jogador de 22 anos há bastante tempo e avalia suas opções antes da janela de transferências de janeiro.

Fresneda se firmou como peça importante em Portugal desde que chegou ao Sporting, vindo do Real Valladolid, em agosto de 2023. Revelado nas categorias de base do Real Madrid, ele soma 94 partidas pelo clube em todas as competições. As boas atuações lhe renderam a estreia pela seleção principal da Espanha durante a pausa para jogos internacionais de outubro. Com apenas 18 meses restantes de contrato, o Sporting pode ter de decidir em breve o futuro do jogador.

Planejamento para a saída de White

Arteta já conta com boas opções para a lateral direita, com Jurrien Timber e White em destaque nesta temporada. Timber estaria perto de renovar seu contrato , o que garantiria sua permanência a longo prazo no norte de Londres. Ainda assim, o Arsenal já pensa na próxima etapa da evolução de sua defesa. Fresneda é visto como um possível sucessor a longo prazo para White, de 29 anos, cujo contrato atual termina em junho de 2028.

Fresneda não é o único jovem defensor no radar do Arsenal. O clube também tem interesse em David Boly, lateral de 17 anos do Paris Saint-Germain, embora tirar o talentoso adolescente da França possa ser difícil.

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Reforço para a ponta esquerda também está nos planos

A busca por defensores é apenas parte dos planos do Arsenal para o inverno europeu. O clube também considera reforçar a ponta esquerda. O Arsenal permitiu as saídas de Gabriel Martinelli e Leandro Trossard durante o verão europeu, deixando o elenco com menos opções no ataque.

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Contratado durante o verão europeu, Christos Tzolis começou bem após chegar do Club Brugge. No entanto, o ponta grego não marcou gols nem deu assistências desde que voltou de lesão, no início de novembro.

Por isso, o Arsenal acompanha de perto Antonio Nusa, do RB Leipzig, como possível alvo para janeiro. O jogador de 21 anos vive grande fase, com cinco gols e sete assistências em dez partidas pela Bundesliga nesta temporada, depois de também marcar pela Noruega na Copa do Mundo do último verão europeu.

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Arsenal pode ter janeiro movimentado

Com a janela de transferências de janeiro se aproximando rapidamente, o Arsenal precisa tomar decisões importantes para várias posições. O início das conversas com os representantes de Fresneda sinaliza a intenção do clube de agir cedo por alvos de longo prazo, antes que a situação contratual do jogador atraia mais concorrentes.