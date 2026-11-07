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O Arsenal igualou seu melhor início de campanha na história da Premier League após uma vitória suada por 1 a 0 sobre o Hull City no sábado. O resultado mantém a equipe de Mikel Arteta como o time a ser batido na busca por títulos nacionais consecutivos.

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Odegaard se destaca em atuação aguerrida no Emirates

O Arsenal mostrou a resiliência de um campeão na tarde de sábado, conquistando uma vitória apertada por 1 a 0 sobre um Hull City que ofereceu muita resistência. Embora a atuação não tenha tido a fluidez e o brilho habituais da equipe de Arteta, os três pontos eram o que importava, já que o Arsenal abriu provisoriamente seis pontos de vantagem na liderança da Premier League.

O gol finalmente saiu aos 72 minutos, marcado pelo capitão Martin Odegaard. O norueguês mostrou faro de gol ao reagir mais rápido depois que o goleiro do Hull, Konstantinos Tzolakis, afastou apenas parcialmente o chute forte de Noni Madueke. Com uma finalização tranquila de perto, Odegaard levou o Emirates ao delírio e garantiu que os donos da casa aproveitassem seu domínio, ainda que o placar final sugerisse um confronto bem mais equilibrado do que as estatísticas indicavam.

Arsenal iguala recorde histórico de 2022-23

A vitória levou o Arsenal a 27 pontos nos primeiros 10 jogos do campeonato nesta temporada, igualando o melhor início do clube em uma edição da Premier League.

A única outra vez em que o Arsenal havia somado 27 pontos nas primeiras 10 partidas foi na temporada 2022-23. Naquela campanha, a equipe do norte de Londres disputou uma emocionante corrida pelo título com o Manchester City de Pep Guardiola, antes de o City abrir vantagem e conquistar o título com cinco pontos à frente.

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Polêmica com o VAR aumenta a tensão no primeiro tempo

A tarde também teve sua dose de polêmica, especialmente em um período agitado perto do fim do primeiro tempo. A torcida no Emirates ficou indignada quando Kai Havertz pareceu ser derrubado pelo defensor do Hull Nobel Mendy dentro da área.

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Depois de ser orientado a rever o lance no monitor à beira do campo, o árbitro Farai Hallam passou alguns instantes analisando o contato. No entanto, em vez de marcar o pênalti, concluiu que Havertz estava impedido na jogada que antecedeu a falta.

Calendário de inverno desafiador aguarda o Arsenal

A vitória ampliou para 11 jogos a impressionante sequência de invencibilidade do Arsenal em casa, considerando todas as competições, e reforçou ainda mais a condição do Emirates Stadium como uma verdadeira fortaleza. No entanto, embora o clima no norte de Londres ainda seja de comemoração, uma sequência difícil de partidas se aproxima. Após a pausa para os jogos de seleções, o Arsenal terá uma viagem complicada ao St James' Park para enfrentar o Newcastle United, estádio em que o histórico aponta para uma missão difícil: a equipe venceu apenas uma das últimas quatro partidas que disputou em Tyneside.

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O calendário não fica mais fácil com a aproximação do período de festas. O Arsenal terá confrontos importantes pela Premier League contra City e Brentford, além do aguardado clássico do norte de Londres diante do Tottenham Hotspur. Sua força no cenário europeu também será posta à prova em jogos em casa pela Champions League contra os gigantes Borussia Dortmund e Real Madrid.