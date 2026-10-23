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O Arsenal planeja uma investida no mercado de inverno para contratar um jogador do gigante espanhol Atlético de Madrid, enquanto Mikel Arteta busca suprir a evidente falta de opções pelas pontas no Emirates Stadium. Após autorizarem duas saídas de destaque no ataque durante a janela de transferências de verão, os responsáveis pelas contratações voltaram a mirar o versátil ponta Alex Baena, de La Liga.

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Arsenal retoma interesse em ponta espanhol

O clube do norte de Londres prepara uma investida em janeiro pelo atacante Baena, do Atlético de Madrid, em busca de um novo ponta-esquerda para a segunda metade da temporada. Após se desfazer de Gabriel Martinelli e Leandro Trossard no verão, o campeão da Premier League contratou apenas Christos Tzolis como substituto direto. Capaz de atuar pelos dois lados do campo ou pelo centro, o jogador de 25 anos se encaixa no perfil desejado pela comissão técnica.

Boa fase goleadora complica negociações no inverno

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Segundo o FootballTransfers, os dirigentes do Arsenal identificaram o jogador da seleção espanhola como uma “possível contratação para janeiro”. O veículo acrescenta que o clube inglês já tinha Baena como alvo em 2024, antes de sua transferência do Villarreal para a capital espanhola, e agora voltou a considerar uma possível contratação para a janela do meio da temporada. No entanto, tirá-lo do Metropolitano será difícil: seu contrato vai até 2030, e o técnico Diego Simeone o considera peça-chave após cinco gols e duas assistências em nove partidas nesta temporada.

Atacante argentino segue como objetivo paralelo

Baena não é o único jogador do Atlético de Madrid no radar do Arsenal. O clube também mantém o interesse em seu companheiro de ataque Julian Alvarez, depois de fazer do argentino seu principal alvo no verão. Embora o atacante tenha permanecido em Madri, seu valor, segundo informações, caiu dos € 150 milhões (£ 126,8 milhões / US$ 168,3 milhões) pedidos durante a pausa entre temporadas para € 120 milhões (£ 101,5 milhões / US$ 134,7 milhões). Para ajudar a financiar uma oferta no meio da temporada, o Arsenal está disposto a negociar Viktor Gyokeres e estipulou um valor de £ 64 milhões pelo atacante sueco, quantia que cobriria mais da metade do investimento necessário para contratar o campeão da Copa do Mundo.

Preferência do atacante ameaça investida ambiciosa

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Mesmo que o Arsenal arrecade recursos com vendas de jogadores para atender ao valor pedido pelo Atlético de Madrid por Alvarez, a tentativa de contratá-lo é dificultada pelo desejo do atacante de se transferir para o Barcelona, rival do Atlético de Madrid em La Liga. Negociar a contratação de qualquer um dos dois atacantes no meio da temporada colocará à prova a disposição do clube espanhol quando a janela reabrir no início do próximo ano. Assim, o Arsenal terá negociações difíceis em Madri se quiser reforçar seu ataque em janeiro.