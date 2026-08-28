Arsenal ganha concorrência doméstica na disputa pelo criticado atacante do Atlético de Madrid, Julián Álvarez

A novela da transferência de Julián Álvarez ganhou um novo capítulo. Marca informou na noite de sexta-feira que, além do Arsenal, o Manchester City também entrou na disputa pelo atacante do Atlético de Madrid. The Citizens fizeram contato com os espanhóis, mas ainda não há negociações concretas.

Álvarez viveu um fim de semana agitado. Por causa de seu desejo declarado de trocar o Atlético pelo Barcelona, ele foi vaiado em massa na semana passada, na estreia da temporada contra o Villarreal, no Metropolitano.

Desde então, Álvarez treinou apenas de forma individual e aguarda o que vai acontecer. De qualquer forma, em breve haverá clareza: a janela de transferências da Espanha fecha em 1º de setembro, às 23h59, exatamente 24 horas antes, por exemplo, da holandesa.

O argentino, de 26 anos, que tem contrato até meados de 2030, teria sido informado em uma conversa com o Atlético de que precisa esquecer o Barcelona. O Atlético se recusa a fazer negócio com os catalães, que, na visão do clube da capital, agiram de forma desrespeitosa.

O Atlético está disposto a vender Álvarez, mas apenas se todas as condições forem cumpridas: uma taxa de transferência de no mínimo 150 milhões de euros, um substituto adequado que possa ser apresentado imediatamente e que o clube comprador não se chame “Barcelona”.

O City deixou Omar Marmoush e Sávio saírem para o Tottenham Hotspur nesta janela de transferências e faz de tudo para dar ao técnico Enzo Maresca novos impulsos ofensivos antes do fim da janela.

É possível que o reforço ofensivo venha na figura de Álvarez, embora os contatos entre City e Atlético ainda não tenham levado a negociações. Além disso, Álvarez preferiria não voltar para a Inglaterra, mesmo conhecendo muito bem o City.

Álvarez já jogou pelo City entre janeiro de 2022 e o verão de 2024 e, nesse período, somou 103 partidas, 36 gols e 19 assistências. Em 2024, ele saiu por 75 milhões de euros para o Atlético para deixar a sombra de Erling Braut Haaland, ainda presente em Manchester.

Mais cedo na noite, antes da notícia sobre o City, Sky Sports informou que o Atlético deu a Álvarez até domingo para escolher: ir para o Arsenal ou ficar. Os londrinos estão cientes do preço pedido de 150 milhões de euros e também estariam dispostos a pagar isso.

O Arsenal está em compasso de espera e, agora que o City também quer contratar o artilheiro, ainda resta saber se os londrinos realmente conseguirão concretizar a contratação desejada. Com Kai Havertz, Viktor Gyökeres e Gabriel Jesus, o Arsenal conta atualmente com três atacantes.

O especialista em transferências Matteo Moretto informou na noite de sexta-feira que o Arsenal ofereceu Gabriel Jesus (29) ao Atlético, que poderia contratá-lo por dezoito a vinte milhões. Resta saber se o Atleti vê no brasileiro um substituto adequado para Álvarez.