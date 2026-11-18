Como assistir a Arsenal feminino x OL Lyonnes com uma VPN

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Prévia da partida

Liga dos Campeões Feminino - Rodada 5 19 de nov. de 2026 - 15:00 Emirates Stadium

O Arsenal feminino recebe o OL Lyon no Emirates Stadium pela Champions League feminina da Uefa. Líder da competição, o time visitante enfrenta uma equipe que busca reduzir a distância para o topo da tabela.

A equipe de Renee Slegers chega para este confronto após empatar seus dois últimos jogos. O empate por 1 a 1 com o Barcelona na Champions League foi seguido por outro 1 a 1, em casa, contra o London City Lionesses na WSL. Com isso, o Arsenal ocupa a sexta posição na liga nacional, seis pontos atrás do terceiro colocado.

Frida Maanum vive boa fase e marcou nos dois empates. Seu gol no Estadi Johan Cruyff colocou o Arsenal na frente contra o Barcelona, em uma surpresa, antes do empate da equipe espanhola. Ela também abriu o placar contra o London City, mas Mary Earps fez oito defesas e impediu a vitória do Arsenal.

O Lyon chega como a equipe em melhor fase na competição. O elenco de Jonatan Giraldez venceu os últimos cinco jogos, marcou 22 gols e sofreu apenas um. A goleada por 6 a 0 sobre a Juventus na Champions League e a vitória por 7 a 1 sobre o Lens pela liga mostram o tamanho do desafio do Arsenal.

Na tabela da Champions League feminina, o Lyon é o primeiro colocado, enquanto o Arsenal está em quarto. Uma vitória das donas da casa reduziria a distância; um triunfo do Lyon ampliaria sua vantagem na liderança.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a este jogo da Champions League feminina.

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