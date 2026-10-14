O Arsenal é uma das potências do futebol inglês e europeu. Semana após semana, os Gunners estão em destaque dentro de campo e na mídia. Quem quiser acompanhar todos os jogos oficiais, porém, precisa saber onde assistir. Afinal, os direitos de transmissão pertencem a empresas diferentes conforme a competição. Explicamos aqui quais canais transmitem o Arsenal e onde acompanhar todos os jogos.

Arsenal: todas as informações sobre as transmissões. Onde assistir aos jogos dos Gunners ao vivo na TV e pela internet?

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Onde assistir ao Arsenal na Premier League, Champions League, FA Cup, Carabao Cup e Community Shield na TV e pela internet

Os direitos de transmissão da Premier League na Alemanha continuam com a Sky, que exibe todos os jogos ao vivo, individualmente ou em transmissão simultânea. As partidas do Arsenal também têm cobertura completa na plataforma. Quem prefere assistir pela internet pode acompanhar todos os confrontos pelo Sky Go ou pelo serviço de streaming WOW .

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A partir da temporada 2025/26, a Sky ampliou consideravelmente sua oferta de futebol inglês: além da Premier League, passou a transmitir ao vivo os jogos da Carabao Cup. Assim, todas as possíveis partidas do Arsenal na Copa da Liga Inglesa também estão cobertas.

A tradicional FA Cup e a FA Community Shield são transmitidas com exclusividade pelo DAZN . O serviço de streaming exibe ao vivo todos os jogos relevantes, incluindo, naturalmente, todas as partidas do Arsenal.

Próximas partidas NFO Premier League 11:30 ARS

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Na Champions League, os direitos de transmissão são divididos entre diferentes empresas. A maior parte dos jogos do Arsenal é exibida ao vivo pelo DAZN. Além disso, o Amazon Prime Video transmite uma partida de destaque selecionada a cada terça-feira, incluindo alguns confrontos com participação de equipes inglesas.

A partir da temporada 2027/28, haverá uma mudança fundamental: o serviço de streaming Paramount+ passará a transmitir a Champions League e exibirá a maioria dos jogos. Todos os detalhes sobre a nova divisão dos direitos estão aqui.

Se o Arsenal chegar à final da Champions League, a decisão também será transmitida na TV aberta, como de costume. Na Alemanha, o ZDF é a emissora de referência para a final.

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Arsenal: todas as informações sobre as transmissões. A cobertura em tempo real do SPOX

Fazemos a cobertura em tempo real de diversos jogos da Champions League e de partidas de destaque selecionadas da Premier League. Aqui você encontrará essas coberturas.

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