Arsenal faz sondagem para fechar empréstimo com James Rodriguez

Pouco aproveitado no Real Madrid e fora dos planos da equipe, James deverá deixar o clube, segundo site

O Arsenal cogita a possibilidade de assinar com James Rodriguez em um acordo inicial de empréstimo, segundo informações do site Independent. Jogador do Real Madrid, o astro colombiano foi emprestado ao Bayern de Munique após atuações abaixo do esperado no time espanhol. Porém, deverá retornar ao Real no final desta temporada, devido ao término do vínculo junto aos alemães.

Fora dos planos da equipe comandada por Santigo Solari e na mira do Arsenal e Napoli, o Real estaria planejando vender o jogador no próximo mercado de transferências.



(Foto: Getty Images)

Ao que tudo indica, James estaria disposto a brigar por seu lugar em Madri, feito que poderá ser inútil se o time espanhol assinar com Christian Eriksen, do Tottenham Hotspur ou Eden Hazard, do Chelsea.

Fontes próximas a hierarquia do Santiago Bernabéu, revelaram que preferem a ida do colombiano ao Tottenham, com o intuito de suavizar a possível contratação de Eriksen. Por outro lado, Unai Emery, técnico do Arsenal destacou que o time inglês estaria sem fundos para uma contratação de destaque. Fator que dificultaria a negociação com James Rodriguez e Real Madrid.