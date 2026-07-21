Arsenal ergue a bandeira do desafio na corrida pela contratação de Guimarães

O Arsenal abriu negociações diretas com o Newcastle United para a contratação do brasileiro Bruno Guimarães, depois de o jogador ter comunicado à direção do seu clube o desejo de se juntar ao campeão da Premier League antes do arranque da nova temporada.

Segundo o jornal britânico "The Sun", Guimarães, de 28 anos, comunicou ao Newcastle United a sua vontade de sair e juntar-se ao Arsenal, sendo que todas as negociações anteriores entre as partes tinham decorrido através de intermediários, com o Newcastle United a garantir que o médio não está à venda.

Através desses intermediários, o Arsenal mostrou-se disponível para pagar 60 milhões de libras esterlinas pela contratação do ex-jogador do Lyon.

O Newcastle United mantém a sua posição, numa tentativa de obter um valor financeiro mais elevado em troca da saída do médio brasileiro.

O movimento do Arsenal surgiu depois de ter perdido para o seu rival na Premier League, o Chelsea, na corrida pela contratação de Morgan Rogers.

O Arsenal tinha entrado em negociações com o Aston Villa desde o final da temporada, mas não estava disposto a aproximar-se do valor de 117 milhões de libras esterlinas pedido pelo clube, antes de o Chelsea se apressar a pagá-lo e fechar o negócio.

O Arsenal procura reforçar o seu meio-campo e as zonas ofensivas nas alas durante a atual janela de transferências de verão.

O Arsenal tinha estudado a possibilidade de contratar Matheus Fernandes, que se juntou ao Tottenham, mas o valor exigido pelo negócio, que chegou aos 85 milhões de libras esterlinas, também era elevado para o campeão da Premier League.

Alex Scott, jogador do Bournemouth, esteve igualmente entre as opções ponderadas, mas o seu clube insiste na permanência do médio, apesar de este ter recusado uma nova proposta de renovação de contrato esta semana.

O Arsenal também chegou a acordo para um negócio no valor de 34 milhões de libras esterlinas pela contratação do extremo Christos Tzolis, do Club Brugge.

O ex-jogador do Norwich City encontra-se em Londres esta semana para realizar os exames médicos, com vista à concretização da sua transferência para o Arsenal.