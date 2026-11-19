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O Arsenal mantém grande interesse em Eli Junior Kroupi, destaque do Bournemouth, mas a avaliação de £ 100 milhões ameaça inviabilizar uma possível transferência em janeiro. Com o Paris Saint-Germain também de olho no jogador da seleção francesa, Mikel Arteta terá de decidir quando agir.

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Arsenal enfrenta enorme obstáculo para contratar Kroupi

O Arsenal mantém forte interesse no atacante Kroupi, do Bournemouth , às vésperas da janela de transferências de janeiro. No entanto, fechar um acordo nesse período parece extremamente difícil para a equipe de Arteta. O Bournemouth estipulou um valor elevado para o jogador da seleção francesa a fim de afastar propostas no meio da temporada.

Segundo o The Sun, o clube pode exigir cerca de £ 100 milhões até mesmo para considerar a venda de seu valioso jogador. O preço reflete a firme intenção do Bournemouth de manter Kroupi durante toda a temporada. Assim, o Arsenal precisa decidir entre tentar uma contratação cara em janeiro ou ter paciência.

Rivais europeus também miram o destaque do Bournemouth

O Arsenal acompanha o atacante de 20 anos há bastante tempo. O CaughtOffside apontou Kroupi como um dos principais alvos do Arsenal para o ataque, mas ressaltou a determinação do Bournemouth em impedir sua saída em janeiro.

O Arsenal não está sozinho na disputa pelo versátil atacante. O The Sun afirma que o Paris Saint-Germain acompanha sua situação de perto, enquanto Barcelona, Manchester City e Tottenham já demonstraram interesse. A forte concorrência europeia pode acabar desencadeando uma disputa de propostas milionárias. No entanto, o Arsenal precisa evitar uma decisão financeira impulsiva durante a janela de inverno, conhecida pela dificuldade de fechar negócios.

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Encaixe perfeito para Arteta

Kroupi segue consolidando sua reputação como um dos jovens talentos mais empolgantes do futebol inglês. Ele marcou 13 gols em 33 jogos da Premier League durante sua primeira temporada completa no Bournemouth e recentemente voltou bem após uma lesão .

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Suas características se encaixam perfeitamente no sistema tático do Arsenal. Kroupi atua com desenvoltura pelo centro ou pela ponta esquerda, o que daria a Arteta uma valiosa flexibilidade no ataque. Além disso, o jogador de 20 anos atingiu recentemente um marco importante no cenário internacional. Ele marcou seu primeiro gol pela seleção principal da França durante a vitória por 2 a 1 sobre a Turquia na Liga das Nações .

Por que faz sentido esperar até o meio do ano

O Bournemouth detém todo o poder de negociação sobre o futuro imediato de Kroupi. O atacante tem contrato até 2030, e o clube não sofre nenhuma pressão financeira para autorizar uma venda antecipada.

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O Bournemouth está particularmente relutante em perder Kroupi no meio da temporada porque o meio-campista Alex Scott também desperta grande interesse no mercado. Perder dois jogadores importantes em janeiro prejudicaria seriamente sua campanha nacional.