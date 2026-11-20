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Mikel Arteta manifestou preocupação com a ameaça crescente dos drones no futebol depois que detalhes do treino de Mauricio Pochettino no Manchester United foram expostos na internet. O técnico do Arsenal afirmou que o clube trabalha com especialistas para manter seus preparativos táticos em sigilo.

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Vazamento de imagens de Carrington gera preocupação com segurança na Premier League

O primeiro treino de Pochettino como técnico do Manchester United em Carrington, nesta semana, foi filmado por um operador de drone não autorizado e publicado no YouTube. A pessoa responsável pelo vídeo de 12 minutos já pediu desculpas e retirou a gravação do ar .

Embora os clubes usem regularmente seus próprios drones para gravar e analisar treinos, a vigilância externa se tornou um problema cada vez maior. O Arsenal passou por uma situação semelhante no mês passado, quando a partida em que foi derrotado pelo Fleetwood na quarta fase da Copa da Liga Inglesa foi interrompida por oito minutos após um drone sobrevoar o campo .

Arteta admite que Arsenal depende de especialistas para barrar drones

Ao comentar a invasão em Carrington, Arteta classificou a situação como um "problema sério" e alertou para as ameaças tecnológicas crescentes na Premier League. Ele disse: "É muito delicado. Também tivemos um episódio contra o Fleetwood. Vemos o que está acontecendo pelo mundo.

"É claro que não sei qual é a solução, mas a tecnologia está avançando. A capacidade de entrar em sistemas está crescendo muito rapidamente e precisamos estar muito atentos a isso, mas, para ser sincero, não sei dizer qual é a solução."

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Embora o Arsenal tenha profissionais dedicados a monitorar o espaço aéreo e proteger o elenco, o técnico de 44 anos ressaltou que a aplicação das medidas de segurança não é sua responsabilidade. Ele acrescentou: "Eles monitoram isso constantemente, caso aconteça, mas o que ocorreu ontem [no United] é, evidentemente, algo bastante sério.

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"Não sou especialista, não tenho uma solução, não faço ideia. Temos pessoas responsáveis por isso, são as autoridades. Elas tentam impedir que isso aconteça, e a única coisa que podemos fazer é colaborar com elas e tentar evitar o problema."

Pochettino, antigo mentor de Arteta no PSG, entra em seu círculo na Premier League

O episódio também tem importância pessoal para Arteta, que via Pochettino como uma figura paterna quando ambos jogavam no Paris Saint-Germain. A contratação de Pochettino significa que quatro técnicos com vínculos antigos com o comandante do Arsenal agora estão à frente de grandes clubes da Premier League, ao lado de Andoni Iraola, do Liverpool, Xabi Alonso, do Chelsea, e David Moyes, do Everton.

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Ao refletir sobre essas relações depois de conversar com seu ex-companheiro de equipe, Arteta disse: "Quando penso nisso, é bastante maluco, porque quatro pessoas que foram muito importantes na minha vida e que conheço há tantos anos agora comandam quatro grandes clubes da Premier League.

"Essa é a beleza disso. Falei com ele [Pochettino], e ele parece encantado, muito feliz, muito motivado com o que tem pela frente. Desejo a ele toda a sorte."

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Arsenal visita o Newcastle, enquanto Pochettino encara teste contra o Liverpool

O Arsenal volta a jogar pela Premier League na noite de sábado, quando Arteta e seu elenco visitam o Newcastle. No dia seguinte, o ex-técnico da seleção masculina dos Estados Unidos, Pochettino, enfrenta um teste imediato quando o Manchester United visita o Liverpool, em um duelo de estratégias com Iraola, outro nome próximo de Arteta.

Fora de campo, o Arsenal e seus rivais da primeira divisão precisam permanecer vigilantes e continuar colaborando com especialistas e autoridades externas para impedir novas invasões de drones.