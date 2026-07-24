Arsenal e United frente a frente na corrida pela contratação de estrela da Premier League

Tudo indica que Ollie Watkins, avançado do Aston Villa, será um dos nomes mais falados no atual mercado de transferências de verão, no meio de um acompanhamento atento à sua situação por parte dos dois grandes da Premier League inglesa, Manchester United e Arsenal, para além de um vasto interesse de vários clubes ingleses e europeus no jogador de 30 anos.

De acordo com o jornal britânico "The Sun", o Aston Villa já travou um movimento ambicioso do clube turco Fenerbahçe, que se preparava para apresentar uma proposta no valor de 30 milhões de libras esterlinas (35 milhões de euros) para contratar o avançado internacional inglês. O clube inglês deixou claro de forma categórica que não aceita abrir mão do jogador, o que interrompeu as negociações logo no início.

O gigante turco alimentava a esperança de seduzir Watkins com um contrato de três anos e um salário anual que variaria entre 7,5 e 8,5 milhões de libras esterlinas.

Entretanto, o Arsenal demonstra um interesse sério na contratação de Watkins, à medida que aumentam as notícias sobre a possibilidade de saída do seu avançado brasileiro Gabriel Jesus, o que levou o treinador Mikel Arteta a procurar opções ofensivas alternativas, colocando o avançado do Aston Villa no topo da lista de interesses dos "Gunners".

Por seu lado, o Manchester United observa o cenário de perto, mas com uma visão diferente. A possibilidade existente de saída de Joshua Zirkzee rumo ao futebol italiano leva os "Red Devils" a explorar novas opções no ataque e, caso o avançado holandês se transfira para a Juventus ou a Roma, espera-se que o United avance com uma proposta oficial pela contratação de Watkins.

A situação financeira do Aston Villa poderá desempenhar um papel decisivo na definição do futuro do jogador na próxima temporada, uma vez que as fontes indicam que o clube poderá ponderar aceitar propostas próximas dos 40 milhões de libras esterlinas, numa altura em que a capacidade financeira dos clubes da Premier League surge como um fator principal que poderá quebrar a insistência do Aston Villa em manter a sua estrela.