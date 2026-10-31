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Arsenal e Newcastle United, da Premier League, preparam-se para disputar com o gigante alemão Bayern de Munique a contratação de Eduardo Pape, jovem promessa do meio-campo do Cruzeiro. Mesmo sem ter estreado pelo time principal no Brasil, o jogador de 17 anos já chamou a atenção de olheiros de grandes clubes europeus com suas atuações maduras nas categorias de base.

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Gigantes europeus acompanham promessa brasileira

Segundo o TEAMtalk, os dois clubes da elite inglesa acompanham de perto a evolução do jovem volante, enquanto a disputa por ele se intensifica com a presença do poderoso Bayern de Munique, da Bundesliga. Depois de se destacar nas categorias sub-17 e sub-18 do Cruzeiro, o jogador passou a ser comparado, pelo estilo de jogo, aos grandes meio-campistas espanhóis Busquets e Rodri. Observadores elogiaram sua inteligência posicional e sua capacidade de ditar o ritmo das partidas no meio-campo.

Valor pedido abaixo da multa atrai clubes do exterior

O Cruzeiro detém atualmente a maior parte dos direitos econômicos do jovem e tem contrato com ele até 2029, com uma multa rescisória de € 100 milhões (£ 83,3 milhões / US$ 111,6 milhões) para clubes estrangeiros. No entanto, fontes indicam que o clube brasileiro estaria disposto a autorizar sua saída por um valor mais realista, em torno de € 40 milhões (£ 33,3 milhões / US$ 44,6 milhões).

Embora Arsenal e Newcastle sigam firmes na disputa por sua contratação, o Bayern de Munique intensificou o interesse no início deste mês ao enviar um observador para acompanhar Pape na UEFA Friendship Cup, disputada por equipes sub-18 na Suíça. Como seu contrato ainda tem mais três anos de duração, o Cruzeiro não sofre pressão financeira imediata para vendê-lo e pretende continuar a desenvolvê-lo nas categorias de base no curto prazo.

Outros grandes clubes acompanham torneios de base

O interesse no meio-campista que atua mais recuado vai muito além dos três clubes que lideram a disputa, após suas atuações de destaque no Campeonato Sul-Americano Sub-17, disputado no início deste ano. Manchester City, Chelsea e Bournemouth, rivais da Premier League, também enviaram profissionais de recrutamento para acompanhar suas atuações naquele torneio.

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Enquanto isso, Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal e Monaco também foram apontados como interessados no meio-campista. Apesar da crescente lista de interessados pela Europa, nenhuma proposta formal foi apresentada até agora, já que os clubes preferem, por enquanto, acompanhar seu desenvolvimento à distância até que ele atinja a maioridade.

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Regras de idade adiam transferência para a Inglaterra

As regras de transferências pós-Brexit impedem clubes britânicos de contratar jogadores estrangeiros menores de 18 anos. Assim, Pape só poderá se transferir para a Premier League na janela de verão após completar 18 anos, em março de 2027. Por isso, a expectativa é que o Cruzeiro mantenha o meio-campista nos próximos meses, enquanto ele busca conquistar espaço no time principal. Ainda assim, os principais departamentos de recrutamento da Europa continuarão acompanhando sua evolução antes das próximas duas janelas de transferências.