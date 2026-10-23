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Os gigantes da Premier League Arsenal e Liverpool intensificaram a observação do meia Aleksey Batrakov, do Galatasaray, após enviarem representantes para acompanhá-lo em uma partida de competição europeia nesta semana. O atacante russo de 21 anos rapidamente chamou a atenção na Turquia após se transferir, no verão, do Lokomotiv Moscou, clube pelo qual torcia na infância.

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Olheiros ingleses acompanham vitória na França

Segundo o TEAMtalk, representantes de Arsenal e Liverpool viajaram ao norte da França na noite de quarta-feira para avaliar pessoalmente o meia-atacante russo. Os olheiros dos dois clubes ficaram impressionados: o jovem marcou na vitória do clube de Istambul por 4 a 2 sobre o Lille. Manchester United, Chelsea e Manchester City também acompanham o talento em ascensão desde o início do verão europeu.

Transferência para a Turquia contorna sanções do governo

Getty Images

Os clubes ingleses estavam impedidos de negociar diretamente com o Lokomotiv devido às sanções do governo britânico relacionadas à guerra na Ucrânia, que restringiam as negociações de transferências com equipes russas. No entanto, sua transferência para Istambul por 25 milhões de euros eliminou essa barreira e tornou o jogador acessível aos clubes interessados da Premier League.

O Galatasaray agiu rapidamente para contratá-lo depois de encerrar a tentativa de contratar Bruno Fernandes, aproveitando o fato de o Paris Saint-Germain ter priorizado negociações por Ferran Torres e Maghnes Akliouche, apesar de também ter monitorado o meia.

Desde que chegou à Turquia, o meia se adaptou rapidamente ao novo clube, com dois gols e duas assistências em suas primeiras seis partidas como titular.

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Cláusula contratual atrai clubes de elite

Embora o gigante da Süper Lig esteja satisfeito com o impacto imediato de sua contratação de verão e não queira negociá-lo, uma cláusula contratual específica pode tirar a decisão de suas mãos.

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O contrato de Batrakov inclui uma cláusula de rescisão de aproximadamente 50 milhões de libras, válida exclusivamente para clubes que disputam as quatro principais ligas da Europa, na Inglaterra, Espanha, Itália e Alemanha.

O pagamento desse valor fixo renderia ao clube turco cerca do dobro da quantia que pagou ao Lokomotiv, além de oferecer aos interessados da Premier League um caminho direto para concluir a transferência.

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Disputa entre cinco clubes pode se intensificar

Getty Images

O envio de olheiros para acompanhar o confronto contra o Lille representa um passo importante de Arsenal e Liverpool, que avaliam se vão formalizar o interesse antes das próximas janelas de transferências. Com outros três rivais ingleses também acompanhando de perto sua evolução, pode surgir uma acirrada disputa entre cinco clubes da Premier League por sua contratação caso ele mantenha o bom desempenho. Por enquanto, Batrakov tentará dar sequência ao bom início em Istambul, sob os olhares da elite europeia.