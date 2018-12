Arsenal e Chelsea tentam tirar Denis Suárez do Barcelona já em janeiro

O meio-campista do Barça tem tido poucos minutos em campo e expressou à diretoria o seu desejo de deixar o clube

O jornal Marca informa que Denis Suárez está próximo de deixar o Barcelona. De acordo com a publicação, o meia espanhol já teria falado à diretoria que quer deixar o clube para poder jogar mais. O destino do atleta parece ser a Premier League, já que Arsenal e Chelsea têm grande interesse na contratação dele. A transferência pode acontecer já em janeiro de 2019.

Denis foi formado na base do Celta e pertenceu ao Manchester City entre 2011 e 2013 antes de ser vendido ao Barcelona. Ele chegou a jogar no Villarreal, mas depois foi comprado de volta pelo Barça, onde permanece até hoje. A falta de minutos de jogo e de protagonismo em campo tem feito o espanhol querer deixar o Camp Nou em busca de um novo desafio.

O jornal espanhol informa que a decisão de deixar o jogador ir para outro clube já está tomada há alguns dias, por parte da diretoria blaugrana. Todavia, ele só sairá com uma proposta "satisfatória" da parte do comprador. De acordo com o Transfermarkt, o atual valor de mercado de Denis Suárez é de 15 milhões de euros (cerca de R$ 65 milhões), um valor "modesto" levando em conta o poderio financeiro das equipes inglesas.

(Foto: Getty Images)

Denis teria preferência pelos times de Londres, dentre os quais estão os interessados Arsenal e Chelsea. Contatos já começaram a ser feitos entre as partes.

Milan e Valencia também estão interessados em contar com o camisa 6 do Barça, mas a perspectiva de uma venda maior e pela exposição que existe na Premier League, o mais provável é que Denis desembarque em janeiro na ilha britânica.