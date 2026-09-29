Arsenal e adidas SPZL lançam coleção terrace de edição limitada para o outono/inverno de 2026

A adidas SPZL F.C. voltou oficialmente seu olhar para o norte de Londres, unindo forças com o Arsenal F.C. para uma coleção cápsula de estreia outono/inverno 2026 que conecta a rica herança da subcultura do futebol ao design de lifestyle moderno.

Selecionada sob o olhar experiente do curador da marca Gary Aspden, a linha segue ampliando a estética estabelecida quando a SPZL F.C. foi lançada pela primeira vez em 2024, mesclando de forma fluida a energia da cultura de dia de jogo com a sofisticação de peças para o uso diário.

Para celebrar o lançamento, a adidas divulgou uma campanha sofisticada inspirada nos dias de jogo no Emirates Stadium e nas subculturas distintas que cercam o clube. Dando vida a essa visão está uma impressionante lista de talentos do futebol de diferentes gerações, liderada pelo icônico capitão dos 'Invincibles' e campeão da Copa do Mundo Patrick Vieira, ao lado do atual capitão do time masculino Martin Ødegaard e da estrela do feminino Chloe Kelly.

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Juntos, o trio captura a forte conexão entre estilo, futebol e a comunidade que impulsiona o jogo. A própria coleção FW26 foca em execuções inspiradas na herança de silhuetas clássicas de sportswear, com destaque para o novo Arsenal SPZL F.C. ZX7300 footprint.

A linha de vestuário é liderada por uma marcante camisa de manga curta em azul-meia-noite com as vibrantes Three Stripes em amarelo e detalhes gráficos exclusivos da SPZL em branco, combinada com uma polo de manga longa, uma jaqueta esportiva com zíper integral e calças esportivas combinando, criadas para um visual limpo e pronto para a arquibancada.

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Compre: coleção Arsenal x adidas SPZL

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