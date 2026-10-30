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O Arsenal se prepara para iniciar negociações para ampliar o contrato do goleiro titular David Raya, apesar de o espanhol ter admitido recentemente que gostaria de jogar em seu país natal um dia. Enquanto isso, não se espera que Barcelona ou Real Madrid tentem contratar o goleiro de 31 anos em breve, nas próximas janelas de transferências.

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Arsenal planeja novas conversas sobre renovação de contrato

Segundo o Football Insider, a diretoria do clube do norte de Londres quer renovar o contrato do goleiro espanhol para além de 2028, quando termina o vínculo atual, e afastar um possível interesse futuro de clubes de La Liga. As especulações que o ligam aos dois maiores clubes da Espanha surgiram depois que ele disse à imprensa espanhola, na semana passada, que espera jogar na primeira divisão de seu país algum dia. Na mesma entrevista, porém, o goleiro afirmou que continua satisfeito no Emirates Stadium.

Gigantes espanhóis não têm vaga no gol

Depois de superar o ceticismo inicial que cercou sua chegada do Brentford e se firmar como o goleiro de maior destaque da Premier League nas últimas temporadas, Raya completou seu quinto jogo sem sofrer gols em oito partidas pela competição contra o Everton, no último fim de semana, antes de perder por pouco o Troféu Yashin de segunda-feira para seu companheiro de seleção Unai Simon.

Ao explicar no podcast Transfer Insider por que uma transferência para a Espanha é improvável no curto prazo, o jornalista Pete O'Rourke disse: "Se ele saísse do Arsenal, não haveria vaga imediata para ele em um dos grandes clubes da Espanha neste momento. O Barcelona tem Joan Garcia, e parece que Courtois também vai assinar um novo contrato com o Real Madrid. Por isso, não vejo uma vaga para David Raya agora.

"O jogador está feliz no Arsenal, e o Arsenal, obviamente, está muito satisfeito com ele. Então, acho que uma possível volta à Espanha, seu país natal, deve ficar em segundo plano por mais algum tempo."

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Arteta brinca sobre volta à Espanha

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, ajudou Raya a atingir a melhor fase da carreira no norte de Londres e não pretende deixar seu compatriota sair no futuro próximo. Questionado no último fim de semana sobre o desejo do titular de jogar em seu país um dia, Arteta respondeu em tom de brincadeira: "Acho que David precisa jogar na Espanha em algum momento... na praia com os amigos durante o verão. Nos próximos anos, ele precisa jogar aqui, pelo Arsenal."

Renovação de contrato é prioridade do clube

Com os dois gigantes espanhóis bem servidos no gol e Arteta determinado a manter seu goleiro, a expectativa é que as conversas formais para uma renovação além de 2028 comecem em breve. Garantir a permanência de Raya a longo prazo permitirá que ele se concentre totalmente em manter seu impressionante histórico defensivo durante o calendário de outono. Assim, uma possível transferência dos sonhos para La Liga ficará em espera no futuro próximo.