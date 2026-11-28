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O Arsenal terá de superar um grande obstáculo financeiro se quiser reforçar o ataque de Mikel Arteta com Antonio Nusa, do RB Leipzig, nesta janela de inverno. Segundo relatos da Alemanha, o clube da Bundesliga não tem pressa para vender o goleador da seleção norueguesa e estabeleceu um preço altíssimo antes da janela de transferências de janeiro.

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Arsenal enfrenta preço alto por Nusa

O Arsenal foi informado de que contratar Nusa junto ao Leipzig na janela de transferências de janeiro custará mais de € 100 milhões (£ 83,5 milhões). O clube busca reforçar o ataque comandado por Mikel Arteta, e o jogador de 21 anos ocupa posição de destaque em sua lista de alvos.

Olheiros do clube acompanharam de perto as atuações de Nusa tanto na Bundesliga quanto na Champions League antes da janela de inverno. No entanto, a avaliação do RB Leipzig sobre o jogador dificulta qualquer possibilidade de uma negociação simples no meio da temporada.

Leipzig mantém posição firme sobre saída no inverno

Segundo a Sky Germany, o Leipzig não quer se desfazer de Nusa no meio da temporada. O clube alemão só considerará uma saída em janeiro se algum interessado apresentar uma “oferta astronômica”, definida como uma proposta superior a € 100 milhões (£ 83,5 milhões).

A resistência do Leipzig se deve às ambições do clube nesta temporada. Em quarto lugar na Bundesliga e ainda na disputa por uma vaga nos playoffs da fase de liga da Champions League, o time quer manter seu elenco mais forte até o fim da campanha.

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A rápida ascensão de Nusa na Alemanha

Nusa justificou essa avaliação elevada com uma campanha sensacional na Alemanha. Contratado pelo Leipzig junto ao Club Brugge há dois anos por € 21 milhões (£ 17,8 milhões), o atacante se tornou um dos destaques do time, com nove gols e oito assistências em 17 jogos até agora nesta temporada.

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O desempenho no clube reflete sua influência crescente na seleção. Nusa já se firmou como peça-chave do ataque da Noruega, com dez gols em 36 partidas pelo país.

O que vem pela frente para o Arsenal?

O Arsenal agora precisa tomar uma decisão antes da janela de janeiro: testar a firmeza do RB Leipzig com uma proposta alta ou buscar outros alvos para o ataque de Arteta. O Leipzig já mostrou que está disposto a esperar no mercado de transferências.

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No início deste ano, o clube da Bundesliga resistiu à venda de Yan Diomande em janeiro antes de fechar um acordo de até £ 120 milhões com o Real Madrid no verão. A menos que o Arsenal esteja disposto a atender às altas exigências do Leipzig neste inverno, talvez tenha de esperar até o fim da temporada para tentar novamente a contratação de Nusa.