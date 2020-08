Arsenal demite 55 funcionários após título da Copa da Inglaterra

Gunners enviam comunicado afirmando que tentaram proteger os empregos, mas o impactos da Covid-19 nas finanças foram grandes

Apenas quatro dias depois do título da Copa da Inglaterra , o anunciou um corte grande de funcionários. Ao todo, 55 pessoas foram demitidas do clube do norte de Londres.

"Está claro que devemos reduzir ainda mais nossos custos para garantir que operemos de maneira sustentável e responsável e para nos permitem continuar investindo na equipe", diz a nota assinada por Raúl Sanllehi, chefe de futebol, e Vinai Venkatesham, diretor-gerente dos Gunners

"Nosso objetivo tem sido proteger os empregos e os salários-base do nosso pessoal pelo maior tempo possível. Infelizmente, chegamos ao ponto em que estamos propondo 55 demissões."

"Não fazemos essas demissões de ânimo leve e analisamos todos os aspectos do clube e nossas despesas antes de chegarmos a esse ponto", explicam os diretores.

O corte aconteceu, segundo o próprio clube, devido os impactos financeiros causados pela pandemia da Covid-19. Na mesma nota, o clube afirma que as principais fontes de renda foram reduzidas significativamente "e esses impactos continuarão pelo menos na próxima temporada 2020/21".

O Arsenal não anunciou em quais áreas serão estes cortes, porém, nenhum jogador deve entrar nesta lista de demissões. Os elenco profissional, assim como o staff técnico e os diretores do clube tiveram seus sálrios de forma voluntária.

Mesmo diante dos cortes de funcionários, o Arsenal continua a busca por reforços, com Willian como um dos principais alvos do clube para a próxima temporada . Há ainda a indefinição sobre a renovação de Aubameyang .