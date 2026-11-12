Gol de Maanum surpreende o Camp Nou
O Arsenal ficou acuado durante boa parte do primeiro tempo, com o Barcelona finalizando 18 vezes antes do intervalo. Ainda assim, as visitantes abriram o placar aos 22 minutos, contrariando o andamento da partida. Alessia Russo, que soma 12 gols em nove jogos por clube e seleção, passou por duas jogadoras para iniciar a jogada e cruzou para Caitlin Foord, que parou em defesa de Cata Coll em uma finalização de perto.
Maanum foi a primeira a chegar ao rebote e mandou a bola para a rede com força, levando cerca de 1.000 torcedores que viajaram para acompanhar o Arsenal à euforia, segundo o Guardian. A partida havia sido transferida para quinta-feira por causa de uma greve geral de 24 horas na quarta-feira.
Bonmati impulsiona reação do Barcelona
Misa Rodriguez manteve o Arsenal à frente com uma série de defesas, incluindo uma à queima-roupa para impedir o gol de Sydney Schertenleib, enquanto Graham Hansen cabeceou na trave nos acréscimos do primeiro tempo. Pere Romeu havia surpreendido ao deixar Aitana Bonmati, vencedora de três Bolas de Ouro, no banco, mas sua entrada pouco antes dos 15 minutos do segundo tempo mudou o jogo.
Três minutos depois de entrar, Bonmati viu Esme Brugts encontrar Graham Hansen livre pela direita. A atacante da Noruega cortou para dentro e acertou um chute colocado que superou Rodriguez. Aos 21 minutos do segundo tempo, Russo desperdiçou uma grande chance de recolocar o Arsenal em vantagem ao finalizar por cima.
Maanum se orgulha do esforço defensivo do Arsenal
O resultado foi mais uma demonstração da capacidade do Arsenal de dificultar a vida do Barcelona, depois de vencê-lo na final de 2025, em Lisboa, graças a um gol de Stina Blackstenius. Em entrevista ao Disney+ após o apito final, Maanum disse: "Estávamos vencendo por 1 a 0, mas acho que tivemos uma boa atuação defensiva. Acho que corremos muito e atrapalhamos o jogo ofensivo delas. Saímos com um ponto, o que é bastante bom fora de casa contra o Barcelona.
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"Tivemos 30% de posse de bola, mas criamos chances. Caitlin [Foord] teve uma boa oportunidade no primeiro tempo e Alessia [Russo], no segundo. No geral, foi uma boa atuação criar tantas chances fora de casa contra o Barcelona."
Lyon e London City Lionesses são os próximos adversários do Arsenal
O ponto recoloca o Arsenal entre os quatro primeiros da fase de liga, posições que garantem vaga direta nas quartas de final, e deixa a equipe a dois pontos do líder Lyon, que enfrentará na próxima semana.
O desempenho nas competições nacionais ainda preocupa: o Arsenal ocupa a sexta posição na WSL, 12 pontos atrás do líder Manchester City. Maanum acrescentou: "Temos o London City Lionesses no domingo, mas, obviamente, vamos aproveitar esta atuação para seguir em frente."