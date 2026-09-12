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Siep Engelen

Traduzido por

Arsenal conquista vitória sofrida sobre o Sunderland no retorno de Jurriën Timber

Sunderland x Arsenal
Sunderland
Arsenal
Premier League

O Arsenal segue 100% na Premier League. O time de Mikel Arteta sofreu por muito tempo fora de casa contra o Sunderland, mas acabou vencendo por 0 a 2. Jurriën Timber voltou a campo pela primeira vez após a lesão. 

O Sunderland fez um bom primeiro tempo. A equipe da casa controlou bem o Arsenal, para frustração do técnico Mikel Arteta. Ele levou cartão amarelo após reclamar da arbitragem. 

As chances foram escassas, embora Daniel Ballard tenha ficado perto do gol de abertura ao desviar para fora em cobrança de falta. Do outro lado, Kai Havertz foi o homem mais perigoso, mas faltou um pouco de precisão ao alemão. Após boa jogada de Martin Ødegaard, Havertz chutou por cima. Pouco depois, viu o goleiro Robin Roefs desviar sua finalização com atenção. 

Depois, parecia que tudo daria errado para os Gunners, quando a bola foi para a marca do pênalti após uma falta de Ezri Konsa. Enzo Le Fee foi para a cobrança, mas viu sua batida ser desviada com categoria para a trave por David Raya. 

Assim, o 0 a 0 permaneceu no placar, mas não por muito tempo, porque aos 58 minutos Bruno Guimarães abriu o marcador do outro lado. O brasileiro finalizou da entrada da área e viu a bola entrar de forma brilhante via travessão: 0 a 1. 

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Com isso, a pressão saiu de cima do Arsenal, que passou a esperar um segundo gol nos contra-ataques. Assim, Bukayo Saka parou em Roefs, e a cabeçada de Havertz foi bloqueada. Jurriën Timber, que entrou pela primeira vez desde sua lesão, até conseguiu colocar a bola na rede, mas estava em posição de impedimento. 

Nos minutos finais, foi novamente questão de sobrevivência para o Arsenal. Nisso, Raya virou o grande herói. O espanhol fez algumas defesas importantes e manteve sua equipe viva no jogo. Nos acréscimos, foi Saka quem enfim fez o 0 a 2. Ele não falhou da marca do pênalti. Assim, o Arsenal segue com 100% de aproveitamento e soma 12 pontos após quatro partidas.

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