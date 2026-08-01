O Arsenal parece finalmente ter garantido o reforço desejado para o meio-campo. O The Times escreveu na noite de sábado que o clube de Londres chegou a um acordo com o Newcastle United pela transferência de Bruno Guimarães. O brasileiro custará, convertido e com bônus incluídos, mais de 93,5 milhões de euros (82 milhões de euros fixos).

O Arsenal está atrás de Guimarães há algum tempo. Durante a Copa do Mundo, ficou claro que o campeão da Premier League quer reforçar seu elenco com o capitão do Newcastle United, que, como era de se esperar, gostou menos dessa ideia.

No fim de junho, chegou a primeira proposta do Arsenal: 64 milhões de euros. O Newcastle descartou a oferta e também rejeitou a segunda proposta, no valor de mais de 70 milhões de euros.

Guimarães, cujo contrato em St. James' Park vai até meados de 2028, deixou claro desde o início que quer a transferência. O jogador de 28 anos que disputou a Copa do Mundo, porém, acabou em compasso de espera.

Há alguns dias, o Arsenal apareceu com uma proposta de 81 milhões de euros. Essa oferta também foi recusada, mas um acordo se aproximava. Agora, os clubes chegaram a um denominador comum em um negócio de mais de 93,5 milhões de euros.

Guimarães já não embarcou na sexta-feira para La Manga, na Espanha, onde o Newcastle se prepara para a nova temporada. A realização dos exames médicos no Arsenal está prevista, ao que tudo indica, para segunda-feira.

Assim, o Newcastle está prestes a perder mais um jogador importante neste verão. Antes, Anthony Gordon (FC Barcelona) e Sandro Tonali (Tottenham Hotspur) já haviam saído.