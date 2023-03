Arsenal x Bournemouth ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste sábado (4), pela 26ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Londres, o Arsenal enfrenta o Bournemouth na tarde desta quarta-feira (1), às 16h45 (de Brasília), pela 26ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming

Após vencer no meio da semana em duelo atrasado pela sétima rodada, o Arsenal voltou a abrir distância, agora de cinco pontos, sobre o Manchester City. Os Gunners sabem que dependem apenas de si pra se aproximarem cada vez mais da taça. Mais uma vez, Elneny e Gabriel Jesus são os desfalques.

Do outro lado, o Bournemouth é o penúltimo colocado do campeonato, com 21 pontos. O time visitante sabe que precisa somar pontos para ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento. Matias Vina, Junior Stanislas, Marcus Tavernier, Lloyd Kelly e Lewis Cook, todos com problemas físicos, são dúvidas.

Prováveis escalações

Escalação do Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Tierney; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Trossard.

Escalação do Everton: Neto; Smith, Mepham, Senesi, Stephens, Zemura; Ouattara, Billing, Lerma, Traore; Solanke.

Desfalques

Arsenal

Gabriel Jesus e Mohamed Elneny seguem no departamento médico.

Bournemouth

Ilya Zabarnyi e David Brooks estão no departamento médico.

Quando é?