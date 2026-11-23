Compartilhar Siga GOAL no Google

As movimentações do Real Madrid no mercado de transferências apontam para o reforço do meio-campo na próxima temporada, em meio às tentativas do Arsenal de aproveitar o interesse do clube merengue em Martín Zubimendi com a proposta de uma troca envolvendo o atacante brasileiro Endrick. O cenário, porém, esbarrou em uma recusa clara da diretoria do clube e do técnico José Mourinho.

Publicidade

O Real Madrid descartou completamente a ideia de abrir mão de Endrick na janela de transferências de inverno para facilitar a contratação de Zubimendi, apesar das especulações que circulam na Inglaterra sobre uma possível ida do meio-campista do Arsenal para o Santiago Bernabéu em troca do atacante brasileiro. O clube garante que trata os casos dos dois jogadores de forma separada.

A posição de Mourinho ficou clara na entrevista coletiva antes do duelo contra o Celta de Vigo no Santiago Bernabéu, quando ele ressaltou a importância da permanência de Endrick: “Para mim, o Real Madrid é mais importante do que o Endrick. Ele é uma pessoa maravilhosa e eu gosto muito dele, mas o Real Madrid precisa dele, e o treinador do Real Madrid também precisa dele”. A mensagem reflete o desejo do técnico de manter o jogador no projeto do time.

Apesar das poucas oportunidades do atacante brasileiro por causa da grande quantidade de opções no ataque, Mourinho passou a lhe dar mais minutos depois de um início de temporada difícil.

Endrick também está à frente de Carlos Espí na hierarquia das opções ofensivas, apesar da eficiência demonstrada por este último, e aparece ainda antes de Brahim Díaz nos planos para a ponta direita, graças à capacidade de atuar em mais de uma posição no setor ofensivo.

Publicidade Publicidade

Por outro lado, o Real Madrid segue avaliando as necessidades do meio-campo de olho na próxima temporada, sem intenção de se movimentar na janela de inverno, a não ser que uma lesão ou alguma circunstância inesperada torne necessária a contratação de um novo jogador.

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

Zubimendi continua sendo um dos nomes cogitados, embora o jogador seja mais valorizado por Mourinho do que pela diretoria do clube, e esse interesse não está ligado a uma possível saída de Endrick.

O Arsenal, por sua vez, vê a chance de repetir a experiência com Martin Ødegaard, contratado pelo clube londrino junto ao Real Madrid antes de se tornar uma das principais peças do projeto do técnico Mikel Arteta. Os Gunners acreditam que Endrick pode representar um investimento semelhante, sobretudo por ser um jovem talento que já havia chamado a atenção dos olheiros do clube merengue, com Juni Calafat à frente. O Real Madrid, no entanto, não pretende facilitar esse passo nem entrar em uma negociação de troca.

Publicidade

Se quiser contar com o atacante brasileiro, o Arsenal terá de apresentar uma proposta financeira que agrade ao Real Madrid, além de convencer o próprio jogador a aceitar a ideia de uma saída definitiva. Isso não parece fácil, já que Endrick quer provar seu valor com a camisa merengue e tem o sucesso no Santiago Bernabéu como objetivo principal, enquanto Mourinho conta com aproveitá-lo mais na segunda metade da temporada, quando a disputa pelos títulos fica mais acirrada.