Arsenal aproveita ao máximo o tropeço do Manchester City graças a dois defensores

O Arsenal aproveitou ao máximo a derrota do Manchester City na Premier League na tarde de sábado. A equipe de Mikel Arteta venceu o Everton por 2 a 0 no Emirates Stadium, com gols de Ezri Konsa e Gabriel Magalhães. Com isso, os Gunners chegaram aos 21 pontos, a mesma pontuação do Manchester City, que havia perdido por 2 a 1 para o Aston Villa mais cedo.
Arteta fez cinco mudanças em relação ao empate por 2 a 2 com o Bayern de Munique. Viktor Gyökeres, Ben White, Myles Lewis-Skelly, Mikel Merino e Eberechi Eze começaram como titulares, enquanto Jurriën Timber ficou no banco. No Everton, Jack Grealish ficou de fora por doença, e Jarrad Branthwaite, ex-PSV, por causa de uma concussão.
O Arsenal começou bem no Emirates Stadium, sob forte chuva, e abriu o placar aos sete minutos. Martin Ødegaard cobrou escanteio na área, Gabriel cabeceou a bola contra o chão e, depois de bater no travessão, ela caiu nos pés de Konsa. O zagueiro reagiu rápido e marcou no rebote, na segunda trave: 1 a 0, seu primeiro gol pelo Arsenal.
O Everton não se abalou e buscou o ataque com frequência. James Garner testou o goleiro David Raya com um chute de longe, enquanto Tyrique George viu uma finalização desviar em White e passar raspando a trave. A melhor chance surgiu em um escanteio cobrado por Kiernan Dewsbury-Hall: Raya não conseguiu afastar bem a bola, e Gabriel salvou em cima da linha.
Na sequência, o Arsenal aumentou a pressão e teve várias chances de ampliar a vantagem. Noni Madueke foi especialmente perigoso, mas chutou para fora após jogada de Declan Rice e, pouco depois, viu outra tentativa passar por pouco. Jordan Pickford também precisou intervir em uma cobrança de falta de Rice, enquanto Merino cabeceou por cima pouco antes do intervalo.
O Arsenal continuou superior depois do intervalo, embora tenha demorado a marcar novamente. Gabriel causou preocupação aos 56 minutos, quando prendeu o pé no gramado durante uma ação defensiva e caiu lesionado. O brasileiro recebeu atendimento médico, mas conseguiu continuar em campo.
Na metade do segundo tempo, Arteta colocou Riccardo Calafiori, Bruno Guimarães e Kai Havertz em campo. Pouco depois, o Arsenal dobrou a vantagem: White avançou pela lateral e fez um ótimo cruzamento para a segunda trave, onde Gabriel cabeceou com firmeza para marcar. Foi seu 21º gol na Premier League.
O Everton tentou reagir com as entradas de Tyler Dibling e Hayden Hackney, mas o Arsenal manteve o controle. Gabriel também se destacou com um excelente desarme em Thierno Barry, que havia recebido a bola de Dibling em boa posição. A vitória por 2 a 0 levou o Arsenal à mesma pontuação do Manchester City, que viu o rival se aproximar após a derrota para o Aston Villa.