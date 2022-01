Arsenal apresenta camisa branca em campanha contra violência com facas

Mais uma vez patrocinada pela Adidas, a camisa do Arsenal, que será utilizada contra o Nottingham Forest, será uma edição especial e não disponível a venda, apoiando e homenageando todos os jovens que foram assassinados em ataques com facas.

Isso porque, entre junho de 2020 e junho de 2021, um número recorde de adolescentes assassinados foi atingido em Londres, jovens estes que participam ativamente em busca de mudanças para a cidade.

Como o duelo ocorre em City Ground, na casa do Nottingham, o uniforme teria que ser alterado e o Arsenal utilizaria outra camisa. Seguindo a regra, os Gunners decidiram apoiar a campanha "No More Red" de forma que mudem as cores originais do clube, alternando para o completo branco neste próximo domingo (09).

𝗡𝗼 𝗠𝗼𝗿𝗲 𝗥𝗲𝗱 ⚪



Last year saw a record number of teenagers murdered in London.



It's time to make a real change, through real action.



Our white shirt is not for sale, not for profit. No More Red. pic.twitter.com/jnmE4b0GpC — Arsenal (@Arsenal) January 7, 2022

Como citado, não haverá possibilidade de comprar esta edição do uniforme, e as camisas usadas pelos jogadores em campo serão doadas à fundações que abordam a violência com facas na adolescência, tornando-a um objeto exclusivo na história do Arsenal e do futebol, já que a homenagem traz um assunto tão importante e não muito abordado.

O ator Idris Elba, de Mandela: Longo Caminho para a Liberdade e da saga Thor, é fundador de "Don't Stab Your Future" e mentor de "No More Red", duas grandes campanhas contra o crime com facas na adolescência. Elba comentou sobre os crimes e como é possível que essa frequência de ataques diminua: "Desde o momento em que os jovens deixam a escola até o momento em que estão em casa com a família, muitas vezes há um vazio, um pico perigoso de 'nada para fazer', onde 'nada' pode facilmente se transformar em algo perigoso. Se continuar sem opções para esse período pós-escola, sempre veremos a formação de gangues. Vamos criar opções para esses jovens."

Ian Wright, ex-Arsenal, também se posicionou sobre os crimes que destroem a vida de tantas famílias inglesas anualmente: "Todo jovem merece a oportunidade de se expressar. A oportunidade de existir em um ambiente seguro. A oportunidade de viver sem medo da violência. Não podemos aceitar a perda de vidas devido à violência juvenil como 'normal' em nossa cidade, e é tão importante que todos trabalhemos juntos para criar um ambiente melhor para os jovens.

Ao dar aos jovens mais lugares para praticar esportes, mais apoio e acesso a indivíduos que podem inspirá-los, juntos podemos ajudar a fazer a diferença para os jovens em Londres.”