O jornalista espanhol Roberto Gómez abriu fogo contra o Barcelona pela forma como lidou com o Atlético de Madrid durante as negociações pela contratação do argentino Julián Álvarez, além de criticar o Real Madrid após a transferência de Rodri para o clube catalão.

Gómez afirmou, durante sua participação no programa La Tribu, na Rádio Marca, que ficou muito impressionado com a apresentação de Rodri como novo jogador do Barcelona, destacando que o meio-campista espanhol revelou a existência de contatos anteriores com dirigentes do Real Madrid antes de escolher o clube catalão.

E acrescentou: "Acredito que o Real Madrid cometeu um erro grave ao deixar Rodri sair, porque ele teria dado um grande reforço ao meio-campo".

Gómez elogiou as qualidades de Rodri, dizendo: "Ele é campeão do mundo, e um jogador excelente, o melhor, na verdade. Sempre valorizamos o nível dele, e desejo a ele toda a sorte nesta nova etapa".

Arrogante e presunçoso

Já no caso de Julián Álvarez, Gómez afirmou que o atacante argentino merece escolher seu próprio futuro, mas atacou a maneira como o Barcelona conduziu as negociações com o Atlético de Madrid.

Roberto Gómez elevou o tom das críticas ao falar sobre a forma como as negociações ocorreram, segundo o seu relato. E disse: "O Barcelona (agiu) pelas costas do Atlético, e de uma maneira extremamente baixa... Isso é inaceitável no futebol".

O jornalista apontou o dedo diretamente para o Barcelona, descrevendo suas atitudes como "arrogantes", "presunçosas" e "prepotentes".

Em contrapartida, elogiou a postura de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, no mesmo caso, afirmando: "A única pessoa que agiu de forma correta em tudo isso foi Florentino Pérez". E, de acordo com o seu relato, "o presidente do Real Madrid conversou com Álvarez e, depois, entrou em contato com Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid".

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