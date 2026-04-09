"Arrogante e fracassado"... Críticas contundentes atingem o presidente da Federação de Jeddah

Os ataques e as críticas contra Fahd Sindi, presidente do clube Al-Ittihad de Jeddah, continuam, em meio à queda constante nos resultados da equipe durante a atual temporada, sendo a mais recente a emocionante derrota por 3 a 4 para o Neom, na 29ª rodada da Liga Saudita Roshen.

Esse resultado provocou uma nova onda de indignação entre a torcida do Al-Ittihad, que atribuiu à diretoria a responsabilidade pelo que está acontecendo dentro da equipe, especialmente devido à instabilidade no desempenho e à queda nos resultados nas fases decisivas da temporada.

O jornalista Mohamed Al-Bakiri disse em declarações ao programa “Al-Arabiya FM”: “Participei de uma coletiva de imprensa com a diretoria do Al-Ittihad, liderada por Fahd Sindi, há algum tempo, e ele não tem a mesma coragem que demonstra nas redes sociais”.

E continuou: “Perguntei a mim mesmo: como pode ser a mesma pessoa? Tentei bombardeá-lo com várias perguntas, a ponto de ele se sentir incomodado e me pedir para dar a oportunidade a outros”.

Leia também... Surpresa bombástica... Ivan Toni ameaçado de suspensão por um ano!

E continuou: “Na minha opinião, ele é o principal responsável pelos desastres do Al-Ittihad nesta temporada, pois não tem capacidade de tomar decisões nem de conduzir qualquer assunto, e o resultado é um fracasso retumbante em todos os jogos, estando agora perto de terminar a temporada sem nenhum título”.

E concluiu: “Sindi é um homem extremamente arrogante e se considera a única pessoa que entende de tudo, mas a verdade é o contrário, e a prova disso é a situação em que o clube se encontra, e são os torcedores que pagam o preço”.











