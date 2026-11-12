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Continua a polêmica em torno da natureza da relação entre Zinedine Zidane, treinador da seleção da França, e o astro do Real Madrid, Kylian Mbappé, especialmente após o jogador ter sido deixado de fora da partida contra a Itália.

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A ausência de Kylian Mbappé nos treinos da seleção da França antes do confronto diante da Itália não foi apenas uma notícia médica passageira, pois o momento veio em um instante extremamente delicado dentro do grupo dos Bleus, depois que reportagens da imprensa francesa revelaram a tensão na relação entre o capitão da seleção e seu treinador Zinédine Zidane, por conta de divergências relacionadas à sua posição em campo e à forma como é aproveitado, além de um clima nada ideal no vestiário.

As raízes da tensão remontam ao primeiro período de treinamentos de Zidane à frente da comissão técnica, quando ele decidiu escalar Mbappé na posição de ponta esquerda, apostando em Ousmane Dembélé no centro do ataque, uma decisão que foi interpretada como uma mudança no status do craque do Real Madrid dentro do sistema ofensivo, especialmente por ele preferir atuar como atacante centralizado no último período.

E enquanto Zidane esperava contar com os serviços de seu astro durante os dois confrontos decisivos diante de Itália e Turquia na Liga das Nações da Europa, chegou a notícia de que Mbappé sofria de um problema muscular na coxa, colocando sua participação contra a Itália fora dos planos, com a esperança de ele chegar a tempo para o confronto contra a Turquia.

E com o crescimento da polêmica em torno da relação entre Zidane e Mbappé, surgiram novas informações que apontam para a existência de uma tensão entre as duas partes.

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"Mbappé agiu como um astro arrogante"

Cyril Hanouna, apresentador de programas de televisão no canal W9, e grande torcedor do Paris Saint-Germain, disse: "Parece que Kylian Mbappé, por conta das muitas lesões, não quer jogar. Ele não está em sua melhor forma. E não se importa muito com a partida contra a Itália, porque ela é parte da Liga das Nações da Europa e não é uma partida importante".

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E prosseguiu: "Com todas essas lesões e sua falta de preparo físico, ele não quer jogar. Essas são informações confiáveis que tenho. Zinédine Zidane não será gentil com ele como Didier Deschamps foi".

E acrescentou: "Kylian Mbappé agiu como um astro arrogante, dizendo: sim, há muitas lesões, não sei se vou jogar... então Zinédine Zidane respondeu: certo, como você sabe, você não vai jogar, obrigado, você vai ficar no seu lugar".

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E Hanouna completou em seu programa "Tout beau, tout neuf": "Mbappé vai negar essas palavras, como vocês sabem, mas eu tenho informações internas. É isso que estou dizendo a vocês, meus caros. Houve algumas desavenças com Didier Deschamps, mas ele as relevou um pouco, e Zidane não faz concessões. Vocês precisam saber que as coisas estão muito tensas entre Mbappé e a seleção francesa; ele não se entende com seus companheiros nem com Zidane".

E complementou: "Eu te digo, muito bem, Zinédine Zidane, você tem coragem. Ele não vai deixar o time; Zidane lhe disse: você não vai jogar esta partida, mas se se comportar bem, vai jogar no domingo".

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As chances de classificação da França

A seleção da França entra no confronto diante da Itália, marcado para a noite de amanhã, quinta-feira, na cidade de Milão, com mais de um objetivo, já que a importância do grande jogo não se limita à disputa entre os líderes do Grupo 1 da Liga das Nações da Europa, mas se estende à definição da classificação para as quartas de final, com a chance de encerrar a fase de grupos na liderança antes da última rodada.

A seleção francesa, comandada por Zinédine Zidane, tem clara vantagem nas contas do grupo, depois de somar 10 pontos em quatro partidas, contra 7 pontos da Itália e 6 da Bélgica, enquanto a seleção turca ocupa a lanterna sem pontuação.

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O confronto de ida entre França e Itália havia terminado com empate por 1 a 1, em uma partida que viu um erro de Lucas Da Cunha causar o gol de empate italiano, mas a seleção francesa entra no jogo de quinta-feira com o objetivo de assegurar sua passagem às quartas de final, antes de pensar em definir a liderança.

A seleção da França tem seu destino nas próprias mãos, pois lhe basta o empate diante da Itália para garantir o encerramento do grupo entre o primeiro e o segundo lugares, e, consequentemente, a classificação para as quartas de final da Liga das Nações da Europa, sem precisar esperar o resultado da última rodada, segundo reportagem da rede francesa RMC.

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Isso ocorre em meio à disputa direta entre Itália e Bélgica pela segunda vaga, já que as duas seleções se enfrentam no próximo domingo em Bruxelas, o que faz com que a conquista de um ponto no estádio San Siro seja suficiente para a França evitar entrar em contas complicadas sobre a classificação.