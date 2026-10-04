Arrependimento eterno? Por que o melhor goleiro da Serie A nunca joga pela seleção nacional

Poucos jogadores da Serie A foram tão constantes nos últimos anos quanto Mile Svilar. O goleiro da Roma foi eleito o melhor da Serie A nas duas últimas temporadas e é, ao lado de nomes como Donyell Malen, uma das forças mais confiáveis da atual líder da Itália. Ainda assim, Svilar nunca joga pela seleção. Como isso é possível?

Svilar nasceu há 27 anos em Antuérpia, filho do pai sérvio e também lenda do Antwerp, Ratko Svilar, e de sua mãe sérvio-bósnia. Mile Svilar cresceu na Bélgica, onde seu talento como goleiro rapidamente chamou atenção.

Svilar passou pelas categorias de base de Beerschot e Anderlecht e, com o passar dos anos, também seguiu se desenvolvendo em praticamente todas as seleções de base da Bélgica. Quando precisou tomar uma decisão definitiva, porém, sua escolha inicial foi pela Sérvia.

Em setembro de 2021, Svilar, então com 22 anos, estreou pela Sérvia em um amistoso contra o Catar. Depois daquela partida, o então goleiro do Benfica se arrependeu da escolha, recusou uma convocação seguinte da Sérvia e quis voltar a trocar de seleção para defender seu país de nascimento, a Bélgica.

A imprensa sérvia partiu do princípio de que sua decisão tinha relação com a forte concorrência naquela seleção, formada por Vanja Milinkovic-Savic (então Torino, hoje Napoli), Predrag Rajkovic (então Mallorca, hoje Ittihad Club) e Djordje Petrovic (então Chelsea, hoje Bournemouth).

Um retorno à Bélgica parece impossível. Os jogadores podem mudar de nacionalidade esportiva se atenderem a determinadas condições. Assim, podem ter disputado no máximo três partidas oficiais pela seleção principal, nunca terem atuado em uma fase final de torneio e, além disso, precisam ter feito essas partidas antes dos 21 anos.

Svilar estreou pela Sérvia cinco dias depois de completar 22 anos. Na Sérvia, ele já não é mais visto como uma opção desde sua decisão em 2021, enquanto a Bélgica não pode convocá-lo. Os advogados de Svilar trabalham há anos em uma solução, mas até agora sem resultado.



