Arrependido? Hoje no Arsenal, Emery perdeu a chance de levar Salah ao PSG

O espanhol tinha preocupações sobre o desempenho do egípcio, mas garantiu que elas já foram embora

Já imaginou se o treinador do seu time tivesse a chance de contratar Mohamed Salah, mas não quisesse? Pois é, foi o que Unai Emery fez quando estava no comando do Paris Saint-Germain. E, durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (28), o agora técnico do Arsenal relembrou a história e não escondeu a mea-culpa.

“Nós chegamos a conversar sobre a possibilidade de contratar o Salah para o Paris Saint-Germain quando ele estava jogando na Roma”, afirmou o espanhol na véspera do confronto contra o Liverpool, neste sábado (29), que tem no egípcio o seu principal nome.

“Nós tivemos algumas preocupações e aí ele assinou pelo Liverpool (em junho de 2017). Essas preocupações foram embora. Agora se você falar sobre os cinco melhores jogadores do mundo, um deles é o Salah”.

(Foto: Getty Images)

“Hoje eu posso afirmar para vocês, se nós tivéssemos contratado ele, estaríamos contratando um dos cinco melhores jogadores do mundo”, garantiu.

Em sua primeira temporada com a camisa do Liverpool, 2017-18, o egípcio fez incríveis 44 gols e ajudou os Reds a chegarem na final da Champions League. Nesta atual campanha, o atacante já fez 15 gols considerando todas as competições.