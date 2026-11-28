Compartilhar Siga GOAL no Google

Os planos mudaram rapidamente no Liverpool, e um dos jogadores cujo futuro o clube fez questão de garantir com um contrato de longa duração passou a ser cotado para deixar Anfield, depois de perder seu lugar entre os titulares e ver o custo de mantê-lo ser colocado em xeque.

Publicidade

De acordo com o site “Football Insider”, Ryan Gravenberch passou a ser cotado para deixar o Liverpool, depois de perder seu lugar entre os titulares nos últimos meses. A avaliação é de que a diretoria do clube pode reavaliar a decisão de ampliar o contrato do jogador, diante da queda no número de partidas e do salário elevado, o que pode levá-la a buscar uma proposta adequada para se desfazer dele.

Gravenberch havia assinado um novo contrato com o Liverpool em março passado, após apresentar atuações de destaque que ajudaram a firmá-lo no time. No entanto, ele não conseguiu manter sua posição depois das mudanças na comissão técnica e no estilo de jogo, e acabou fora dos planos principais, depois de ter sido uma das peças importantes do meio-campo na temporada passada.

O holandês de 24 anos foi titular em apenas quatro partidas da Premier League nesta temporada e caiu na hierarquia do meio-campo, ficando atrás de Dominik Szoboszlai e Alexis Mac Allister. A concorrência pela posição também aumentou com a entrada de Trey Nyoni nos planos do time principal, antes de Gravenberch sofrer uma lesão recentemente.

Keith Wyness, ex-diretor executivo do Everton, afirmou que o Liverpool talvez esteja arrependido da decisão de renovar o contrato do jogador. Segundo ele, contratos de longa duração às vezes estão ligados a um determinado sistema de jogo, e a troca de treinador pode alterar os planos do clube em relação a alguns atletas, como aconteceu com Gravenberch, que já não tem o mesmo espaço no elenco.

Publicidade Publicidade

Wyness, que foi diretor executivo do Everton entre 2004 e 2009 e hoje atua como consultor de clubes de futebol, explicou que o salário de Gravenberch é um fator adicional que pode levar o Liverpool a pensar em vendê-lo, principalmente se o clube não considerar mais necessário mantê-lo entre suas opções principais, apesar da possibilidade de aproveitá-lo para suprir a falta de profundidade no elenco.

Em participação no podcast “Inside Track”, do “Football Insider”, ele acrescentou que espera uma movimentação sobre o futuro do jogador em janeiro ou no próximo verão, indicando que uma transferência para a Bundesliga pode ser um dos cenários possíveis, caso surjam propostas adequadas e a diretoria do Liverpool entenda que a saída atende aos seus interesses financeiros e técnicos, diante do salário elevado e da redução do seu papel no time.

Embora Gravenberch tenha disputado 50 partidas em todas as competições na temporada passada, sua situação atual abre caminho para um fim precoce de sua passagem pelo Liverpool, já que mudaram as circunstâncias que levaram o clube a ampliar seu contrato. Assim, o futuro do jogador depende das decisões da diretoria no próximo período: se ela lhe dará a chance de recuperar seu lugar ou se optará por vendê-lo para abrir margem financeira e técnica no elenco.