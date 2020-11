Arrascaeta vai jogar Flamengo x São Paulo na Copa do Brasil?

O meia estava afastado há um mês e voltou a ser relacionado pelo clube

Depois de um mês no departamento médico, Giorgian de Arrascaeta voltou a ser relacionado para uma partida do . O uruguaio, que se lesionou defendendo a seleção, não entra em campo desde o dia 8 de outubro.

Logo para sua estreia, Rogério Ceni, novo técnico do Flamengo , tem um reforço de peso. Arrascaeta, que estava afastado com dores no joelho depois de uma lesão na coxa, voltou a treinar normalmente e vai para o duelo contra o na Copa do .

Os relacionados para a partida contra o São Paulo pela . #VamosFlamengo pic.twitter.com/R6jd7OdCFX — Flamengo (@Flamengo) November 11, 2020

O meia estava longe dos gramados desde o duelo entre x , pela Eliminatórias da de 2022. Em um treino seguinte ao duelo, Arrascaeta sofreu uma lesão na coxa e, quando se recuperava, já no Flamengo, o uruguaio teve dores no joelho e precisou que postergar seu retorno.

Agora, o uruguaio foi cortado da nova lista da seleção para mais dois duelos da Eliminatórias por conta da leão. Porém, recuperado, fica à disposição do Flamengo pela primeira vez desde o dia 4 de outubro, na vitória contra o -PR, último jogo que fez com a camisa rubro-negra.

Arrascaeta vai jogar Flamengo x São Paulo?

Sem dores, tanto no joelho quanto na coxa, Arrascaeta vai estar à disposição de Rogério Ceni para o duelo contra o São Paulo , ao menos no banco de reservas. Na lista de relacionados para a partida, o nome do uruguaio voltou a aparecer.

Rogério, porém, ainda não confirmou uma escalação para a partida, e sequer indicou sobre a presença ou ausência do uruguaio. Mas o treinador já deixou claro que gostaria de um time ofensivo, e Arrascaeta pode contribuir para isso.

"Mais ofensivo possível. Fiquei muito tempo no gol. Quero ficar o mais longe possível. De acordo com a qualidade técnica, o Flamengo gosta da bola. Sempre tentar o gol. O importante é o gol. A favor. Gosto de jogar com o máximo de atacantes possível, com velocidade, habilidade", disse durante sua apresentação no clube, na última terça-feira (10).

Apesar da volta de Arrascaeta, Rogerio and vai ter que encarar alguns desfalques para a sua estreia. Pedro, Everton Ribeiro e Isla, convocados por suas seleções , além de Filipe Luís e Rodrigo Caio, que se recuperam de lesões, e Diego, fazendo recondicionamento, são baixas para o jogo.

A partida, válida pelas quarta de final da Copa do Brasil, será nesta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília) , no Maracanã. O jogo de volta está marcado para a semana seguinte, no dia 18, mesmo horário, provavelmente ainda sem os convocados para seleções.