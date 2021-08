Arrascaeta, um craque no Brasil que não atrai a elite da Europa

O uruguaio é, há tempos, um dos melhores em ação na América do Sul e já está na história do Flamengo - com quem renegocia seu contrato

Giorgian De Arrascaeta quer ser mais valorizado no Flamengo sob o ponto de vista contratual. E tem razões para isso, além do histórico de atuações decisivas: apenas o uruguaio não teve seus vencimentos aumentados, dentre os heróis que vem conquistando praticamente tudo desde 2019 até hoje. Gerson era o outro que ainda precisava ter seu vínculo revisto, mas acabou vendido para o Olympique de Marseille.

As negociações entre o staff do jogador e o clube seguem. O consenso até agora é de que Arrascaeta deseja seguir no Flamengo e o Flamengo deseja contar com Arrascaeta. Mas ainda que concorde que o uruguaio mereça valorização, assim como já aconteceu com Gabigol e Bruno Henrique, por tudo o que vem fazendo de maneira constante, o clube carioca tem a seu favor um contrato bem amarrado que só expira em 2023. E negocia com paciência a questão com o ídolo uruguaio.

A esperança do meia e de seu staff era pela chegada de uma oferta para servir como argumento de peso nesta negociação. Segundo o jornal O Globo, o Rubro-Negro, detentor de 75% dos direitos de Arrascaeta, só o negociaria caso uma oferta de pelo menos 25 milhões de euros fosse oferecida – e ainda de acordo com o jornal, uma proposta que era esperada do oriente médio ainda não apareceu. E levando em conta tudo o que o uruguaio vem jogando com a camisa 14 do Flamengo, é impossível não se perguntar: e por que nenhum clube de destaque da Europa apareceu interessado em sua contratação?

A indagação causa calafrios naturais à torcida do Flamengo. Mas se Arrascaeta é considerado um dos melhores jogadores em ação no Brasil e na América do Sul, e ainda não chegou na faixa dos 30 anos, é normal imaginar se ele teria espaço em algum dos clubes mais importantes da Europa – sejam eles potências esportivas do presente ou até mesmo aquelas camisas tradicionais, cujas ambições hoje passam mais pela disputa de vagas em torneios continentais em meio à esperança de beliscar um título aqui ou ali. Para alívio dos rubro-negros, o perfil das contratações feitas por estes clubes europeus parece deixar Arrascaeta como carta fora deste baralho.

É difícil entender, de primeira, como um craque como Arrascaeta não atraiu olhares dos principais times do Velho Continente. Mas a resposta é, de forma bem resumida, simples: justamente a sua situação contratual, com multa rescisória, aliado à idade. Ainda que o uruguaio, aos 27 anos, viva o que convencionalmente considera-se a “idade do auge esportivo”.

Para ajudar neste exemplo, vale citar alguns clubes que poderiam mexer com a vontade de Arrascaeta (e de qualquer outro jogador profissional) em deixar o Flamengo, maior potência econômica da América do Sul, para se aventurar do outro lado do oceano. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Sevilla na Espanha; clubes do chamado “Top-6” da Premier League inglesa; Lyon, Marseille ou PSG na França; os três gigantes da Itália além das equipes de Roma e eventualmente até uma Fiorentina; os três gigantes de Portugal e, por que não, um Bayern ou um Borussia Dortmund na Alemanha.

Nenhum dos últimos reforços contratados por estes clubes nos últimos anos tem o perfil “multa de transferência + idade acima dos 25 anos”, caso de Arrascaeta. A última exceção a esta regra, levando em conta os clubes citados parágrafos acima, foi a contratação de Hernanes pela Lazio. Onze anos atrás. Em 2010 a equipe celeste da capital italiana pagou cerca de 13,5 milhões de euros pelo meio-campista do São Paulo (hoje no Sport Recife), que então tinha 25 anos. O zagueiro Miranda chegou ao Atlético de Madrid, em 2011, com 27 anos, mas seu contrato com o São Paulo havia expirado e não houve taxa de rescisão a ser paga. Em relação a Benfica, Sporting e Porto, hoje o Flamengo é um clube que consegue se proteger mais em relação a eventuais tentativas.

Qual o perfil buscado por estas equipes europeias? Jogadores jovens. Cada vez mais jovens. E ainda que não seja uma regra escrita, o exemplo de Hernanes mostra que cada vez menos podemos ver atletas com mais de 25 anos saindo da América do Sul para estes grandes clubes europeus. A não ser que saiam “de graça”, o que está longe de ser o caso de Arrascaeta. A solução, aí, é esperar por alguma oferta de clubes do chamado mundo árabe – para onde os jogadores vão mais pelos valores financeiros do que pelos desafios esportivos.

Gerson, que deixou recentemente o Flamengo para defender o Olympique de Marseille, tem 24 anos. E Pablo Marí, que deixou o Flamengo pelo Arsenal em 2020? A situação que envolveu o zagueiro espanhol é uma exceção. Mas vale lembrar que Marí foi lapidado como jogador europeu, é europeu, o que é importante para tais clubes além-mar, e chegou a estar no radar do próprio Manchester City.

Quando o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil em 2018, último ano de Arrascaeta em Belo Horizonte, o uruguaio tinha 24 anos – o que pode ser visto atualmente como uma espécie de “idade limite” para atrair olhares dos principais clubes europeus. O acerto com o Flamengo veio no ano seguinte e a parceria tem dado certo para os dois lados: o Rubro-Negro tem um craque que decide jogos com regularidade impressionante.

Giorgian De Arrascaeta só não marcou mais gols do que a dupla Gabigol e Bruno Henrique (foram 39 tentos do uruguaio) e é líder de assistências (44 até aqui) desde 2019 até aqui. E desfruta do status de já ser um dos maiores da história do Flamengo... por quem ainda tem motivos para acreditar que pode escrever novos capítulos gloriosos para aumentar sua idolatria – o que, convenhamos, é muita coisa.