Abel troca Arrascaeta de posição e estuda mais mudanças no Fla

Treinador vai mexer no esquema com três atacantes para atuar apenas com dois e deslocar o Uruguaio para o lado direito

Apesar do discurso de Abel Braga de que gostou do que viu no Fla-Flu, o treinador tem preparado algumas mudanças para o time que vai estrear na Taça Rio, diante do Americano, neste domingo(24). Seja por obrigação, pois Everton Ribeiro sentiu dores no joelho e será poupado, ou porque já vinha com este pensamento na cabeça como mesmo admitiu, o comandante introduziu Arrascaeta entre os titulares.

No entanto, ele adiantou Bruno Henrique para atuar mais a frente ao lado de Gabigol, deixando o jogador que pertencenia ao Santos mais confortável. Abel saiu do 4-1-4-1, esquema que vinha sendo utilizado pelo Flamengo há bastante tempo para o 4-4-2, com dois atacantes atuando mais próximos. A ideia é aumentar o fluxo de movimento no meio, evitando muita abertura pelas pontas.

O problema é que na mudança feita por Abel, Bruno Henrique cairá um pouco mais para a esquerda, enquanto Arrascaeta ficará com o lado direito. Um pouco diferente do que o uruguaio se acostumou a jogar nos últimos anos.



(Foto: Alexnadre Vidal / Flamengo / Divulgação)

"Eu tenho jogado centralizado ou pela esquerda. Esse ano estou começando uma nova forma. Tenho que acrescentar isso no meu potencial para ajudar do lugar que for. Ele (Abel Braga) vai encontrar o lugar certo pra mim", disse o meia se mostrou abernto para atuar da forma que for necessário.

Quando chegou ao clube, Abel deixou claro que num primeiro momento não mudaria a equipe, mas tem indícios que vai começar a fazer a seu modo. Na coletiva de imprensa desta sexta-feira(22), por exemplo, disse que Henrique Dourado está pedindo passagem.



(Foto: Alexandre Vidal / Flamengo / Divulgação)

"Estamos vendo o que é melhor para a equipe. Testamos o Diego com o Uribe e o Diego com o Gabriel. Tem que testar com quem encaixa melhor. E tem o Dourado, que está pedindo passagem nos treinos".

O atacante foi o artilheiro do Brasil sob o comando de Abel no Fluminense e tem a confiança total do treinador. O comandante do Flamengo, em seus times, tem como característica sempre um homem de área, atuando ao lado de um atacante de mais mobilidade. Além disso, ele também deixou claro que nem sempre utilizará Gabigol como centroavante, o que mostra o quebra-cabeça que terá pela frente para encaixar as opções táticas.

