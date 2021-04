Arrascaeta se diz feliz no Flamengo mas ressalta: "está pendente provar a Europa"

Meia uruguaio vive grande fase e negocia renovação com o time carioca há alguns meses

Autor do gol que deu a vitória ao Flamengo na estreia da Copa Libertadores, diante do Vélez Sarsfield, na Argentina, Arrascaeta vive grande início de temporada, com quatro gols em quatro jogos até aqui. Em entrevista ao Sport890, do Uruguai, o meia ressaltou a importância de começar vencendo e a responsabilidade de um dos elencos mais fortes da América.

"É fundamental começar ganhando ainda mais diante de um rival como o Vélez. Por sorte começamos bem a Copa. Sabemos que somos um dos elencos mais fortes que há na América do Sul e temosa responsabilidade de voltar a brigar pelo título".

Xodó da torcida, o atacante vive também momento importante fora de campo. Há alguns meses, o staff do atleta vem conversando com a diretoria do Flamengo sobre a renovação de contrato e uma valorização ao uruguaio.

"Com o Flamengo estamos conversando a renovação. O clube tem muita vontade que eu esteja aqui e eu estou encantando da vida. Tenho contrato até dezembro de 2023. Está pendente provar a Europa, mas estou feliz no Rio de Janeiro e jogar em uma potência como o Flamengo é um privilégio".

Apesar de querer a renovação de Arrascaeta, o Flamengo avisou ao staff do atleta que hoje não tem condições financeiras de fazer os ajustes combinados anteriormente. A situação, por enquanto, segue sem definição. Em junho, Arrasca se junta a seleção uruguaia para a disputa da Copa América e de jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo.