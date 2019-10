Arrascaeta entrega o seu melhor ao Flamengo: dentro e fora de campo

O uruguaio já quebrou seu recorde pessoal de participação direta em gols no Brasileirão, mas comportamento além das quatro linhas também é destaque

Giorgian de Arrascaeta é um dos tantos destaques individuais do time que melhor joga em conjunto no . Contratação mais cara na história do , o uruguaio responde dentro dos gramados, mas também fora dele.

No Brasileirão, é líder de assistências (8) do time que lidera o certame com dez pontos de vantagem a dez rodadas do fim. Além disso também soma 11 gols, menos apenas do que Bruno Henrique (12) e Gabigol (19).

Arrascaeta faz a sua melhor campanha de Brasileirão – assim como praticamente todos os seus companheiros. E olha que o uruguaio já havia disputado quatro vezes o torneio pelo , onde também era um grande destaque individual.

Na difícil vitória sobre o CSA, no último domingo (27), o camisa 14 fez o único gol da partida. Foi a primeira vez que Arrascaeta balançou as redes desde a grave lesão sofrida no joelho, no início de outubro. Um problema que o obrigou a passar pela mesa de cirurgia e que também mostra o quão forte também tem sido sua resposta fora das quatro linhas.

Se a previsão inicial projetava cerca de um mês parado, Arrascaeta e o departamento médico rubro-negro protagonizaram um aparente milagre: apenas 19 dias após a artroscopia, o meia-atacante entrava em campo para ser titular no histórico 5 a 0 sobre o , que levou o Flamengo à final da Libertadores.

“Cada dia conta. Tem dor, edema, medo, cada dia a mais para melhorar é melhor, ele se sente mais confiante, foi um diferencial. Ele mostrou brios, se é outro seria difícil. Cria um bloqueio mental”, disse o médico do Flamengo, Márcio Tannure, em entrevista ao O Globo. Dedicação e trabalho são palavras mais corretas do que "milagre" neste caso.

Quem também deve ter comemorado a rápida recuperação do jogador foi o treinador do , Óscar Tabárez, que lembrou do flamenguista na sua convocação para os amistosos contra Hungria e , na segunda semana de novembro (dias 15 e 18, respectivamente). Mas já pensando na final da Libertadores, marcada para 23/11, o clube carioca pediu a liberação do jogador. E Arrascaeta comprou bem a ideia do clube e não pôs empecilhos para, desta vez, não representar a Celeste Olímpica.

Na Libertadores, tem sido e ainda pode ser decisivo. No Brasileirão, já alcançou a marca de participação direta em 19 gols, superando a sua melhor campanha individual até então, em 2016 pelo Cruzeiro. Tanto dentro quanto fora de campo, a contratação mais cara feita pelo Flamengo vai fazendo valer cada centavo.