Arrascaeta e Viña desfalcam Flamengo e Palmeiras em quantos jogos na Copa América?

A dupla foi convocada pela seleção uruguaia e vai perder jogos de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro pelos clubes

Os clubes brasileiros estão tendo algumas dores de cabeça nas listas de convocados para a Copa América, já que o futebol não será paralisado no país. Além daqueles que vão servir a seleção brasileira, os times também terão desfalques de outras nacionalidades - o Uruguai, por exemplo, tirou peças importantes de Palmeiras e Flamengo.

Por conta do calendário apertado para o futebol brasileiro, ainda por causa da pandemia de Covid-19, a CBF optou por não paralisar suas competições durante a disputa da Copa América. Isso, porém, fará com que alguns times tenham desfalques significados em alguns jogos do Campeonato Brasileiro.

Os convocados para defender as seleções sul-americanas na Copa América podem ficar fora por um período de cinco a nove jogos. E isso depois de a maioria já ter perdido algumas partidas por conta da disputa da rodada dupla das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

E não são só os convocados para a seleção brasileira que vão estar de fora. Muitos times do Brasil tem jogadores estrangeiros convocados, aumentando ainda mais a possibilidade de desfalques. A seleção uruguaia, por exemplo, vai tirar peças importantes dos elencos de Palmeiras e Flamengo.

Óscar Tabárez, treinador da seleção do Uruguai, esperou até a data limite imposta pela Conmebol para anunciar sua lista de convocados. E, nesta quinta-feira (10), deu más notícias a Abel Ferreira e Rogério Ceni, treinadores de Palmeiras e Flamengo. Cada um deles terá um desfalque a serviço dos uruguaios.

No caso do Palmeiras, o lateral Matías Viña, titular absoluto da posição, ficará ausente por mais alguns jogos, depois de perder alguns por conta das Eliminatórias, o mesmo que aconteceu com o goleiro Weverton. O Flamengo, além dos dois que estão com a seleção brasileira, ainda vai perder Giorgian De Arrascaeta, que não foi para a rodada dupla das Eliminatórias por conta de um teste positivo para Covid-19.

A seleção uruguaia desfalca Flamengo e Palmeiras em quantos jogos?

O tempo pelo qual os jogadores convocados para as seleções sul-americanas vão ser desfalques depende muito de quão longe eles vão na disputa da Copa América - apenas fase de grupos, quartas de final, semifinal ou final. No entanto, serão pelo menos os cinco jogos que acontecerão durante a disputa da fase de grupos - este número pode chegar a nove jogos.

Arrascaeta não defende o Flamengo em:

Flamengo x América-MG: 13 de junho (Campeonato Brasileiro)

Flamengo x Coritiba: 16 de junho (Copa do Brasil)

Flamengo x Red Bull Bragantino: 19 de junho (Campeonato Brasileiro)

Flamengo x Fortaleza: 23 de junho (Campeonato Brasileiro)

Juventude x Flamengo: 27 de junho (Campeonato Brasileiro)

Caso o Uruguai chegue às quartas de final: Cuiabá x Flamengo, 1 de julho (Campeonato Brasileiro).

Cuiabá x Flamengo, 1 de julho (Campeonato Brasileiro). Caso o Uruguai chegue à semifinal: Flamengo e Fluminense, 4 de julho (Campeonato Brasileiro)

Flamengo e Fluminense, 4 de julho (Campeonato Brasileiro) Final ou disputa de terceiro e quarto lugar : Atlético-MG, 8 de julho, e possivelmente Flamengo x Chapecoense, 11 de julho*, ambos pelo Campeonato Brasileiro

No caso do Palmeiras, Viña ficará fora de:

Palmeiras x Corinthians: 12 de junho (Campeonato Brasileiro)

Juventude x Palmeiras: 16 de junho (Campeonato Brasileiro)

Palmeiras x América-MG: 20 de junho (Campeonato Brasileiro)

Red Bull Bragantino x Palmeiras: 23 de junho (Campeonato Brasileiro)

Palmeiras x Bahia: 26 de junho (Campeonato Brasileiro)

Caso o Uruguai chegue às quartas de final: Internacional x Palmeiras, 30 de junho (Campeonato Brasileiro)

Internacional x Palmeiras, 30 de junho (Campeonato Brasileiro) Caso o Uruguai chegue à semifinal: Sport x Palmeiras, 4 de julho (Campeonato Brasileiro)

Sport x Palmeiras, 4 de julho (Campeonato Brasileiro) Final ou disputa de terceiro e quarto: Palmeiras x Grêmio, 7 de julho, e possivelmente Palmeiras x Santos, 11 de julho*, ambos pelo Campeonato Brasileiro

* a final da Copa América será no dia 10 de julho, a disponibilidade para estes compromissos depende de logística e dos próprio clubes envolvidos