Arrascaeta diz ser torcedor do Boca Juniors: "tomara que um dia eu possa jogar lá"

Atleta uruguaio ainda falou que Riquelme é o seu grande ídolo

Giorgian de Arrascaeta diz ser torcedor do , da . Em entrevista à Fox Sports Argentina, o meia-atacante uruguaio afirmou que jogar no tradicional time xeneise é um desejo que pretende cumprir em sua carreira.

"Sou torcedor [do Boca Juniors] e meu ídolo é Riquelme. Tomara que algum dia eu possa jogar lá", afirmou o atual campeão da da América, que também não deixou de elogiar Gabigol, seu companheiro no Fla, e disse que o atacante "é incrível, sempre está preciso no lance".

O camisa 14 do carioca ainda comentou sobre a finalíssia contra o . Arrascaeta reconheceu que a equipe jogou mal e foi dominada pelo adversário, a despeito da vitória de virada no final do duelo.

"No intervalo, Jorge Jesus nos pediu calma. Não fizemos a nossa melhor partida, mas conseguimos ganhar em duas jogadas. Contra o River, foi uma das nossas piores partidas do ano. Eles nos controlaram", revelou Arrascaeta.