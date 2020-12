Arrascaeta diz que recebeu propostas mas afirma: "o melhor por agora é seguir no Flamengo"

Em entrevista a uma rádio uruguaia, meia revelou também o sonho de defender as cores do Peñarol

Um dos principais jogadores do , Arrascaeta é também um dos mais queridos pela torcida e se depender do uruguaio essa relação ainda seguirá por um bom tempo. Aos 26 anos de idade, o meia não descarta a possibilidade de jogar na Europa, mas garante que está feliz no time carioca e que por agora o melhor é seguir vestindo rubro-negro.

"A gente sempre pensa em ter a oportunidade de estar em um time na Europa, capaz que se me perguntassem antes, ia para qualquer lugar, mas hoje em dia eu disfruto muito de estar um time enorme como o Flamengo e numa cidade maravilhosa como o Rio de Janeiro, onde estou perto da minha família. Espero que tudo aconteça naturalmente, chegaram algumas propostas e o melhor por agora é seguir no Flamengo", disse o meia em entrevista ao programa Locos por el fútbol, do .

O camisa 10 da seleção uruguaia também não escondeu o sonho de vestir a camisa do , seu clube do coração e garantiu que a ideia é jogar no clube ainda em alto nível.

"Sou fanático desde pequeno. Estava sempre com a bola e a camisa do Peñarol. Nós jogadores também temos sonhos e eu gostaria de poder jogar em algum momento no Peñarol. A gente sempre pensa no econômico, na família e seguir progredindo, mas a gente também tem que ser consciente e não pode pensar em querer jogar no Penãrol com 37 anos, quando já está no último da carreira. Tem que ser um momento em que não seja um estorvo e sim uma solução para o clube".

Em setembro, o Flamengo recebeu uma oferta de 15 milhões de euros, do Al Nassr, da Arábia Saudita, por Arrascaeta, que foi recusada.