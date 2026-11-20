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O sc Heerenveen dá sequência à sua campanha na Eredivisie no sábado à noite (21h), fora de casa, contra o FC Groningen. Antes do Dérbi do Norte, Robin Veldman deu uma notícia cautelosamente positiva ao Leeuwarder Courant e à Omrop Fryslân. O treinador de Flevoland parece disposto a renovar seu contrato, embora precise de algumas garantias do clube.

"O clube disse que está satisfeito com o trabalho conjunto", começou Veldman, em entrevista ao Leeuwarder Courant. "Eu disse que também estou. Acho que isso tem a ver com os resultados e com o bom ambiente dentro e ao redor do clube. Mas também perguntei ao clube: como vamos encarar o próximo verão e o futuro mais adiante?"

Veldman foi contratado pelo Heerenveen em março de 2025, pouco depois de o clube ver o técnico Robin van Persie optar pelo Feyenoord. Naquela temporada, Veldman levou o Heerenveen ao nono lugar. Na temporada passada, a equipe da Frísia terminou em oitavo e, atualmente, ocupa uma boa sexta posição. O contrato de Veldman vai até meados de 2027, sem contar uma opção de renovação por mais um ano.

O interesse em prolongar o trabalho é mútuo, mas o acordo ainda não está fechado. O treinador quer alguma garantia de que será possível continuar obtendo resultados nos próximos anos e conversou sobre isso com o diretor-geral Ferry de Haan e o gerente técnico Johan Hansma.

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"O clube foi muito sincero: tivemos prejuízo no ano passado", contou Veldman. "Aceitamos isso porque há patrimônio em campo. Ao mesmo tempo, eles dizem que esse patrimônio terá de ser convertido em dinheiro em algum momento."

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"Eu entendo, mas minha pergunta é: em que etapas isso vai acontecer? Uma transferência no inverno, duas no verão e talvez mais uma no inverno seguinte? Ou serão, por exemplo, seis de uma vez? Isso teria um impacto considerável na formação de um time e na construção de resultados."

"São coisas sobre as quais conversamos de forma aberta e sincera. Porque o clube precisa fazer a escolha certa para o futuro, mas eu também." Veldman também defende os integrantes de sua comissão técnica, cujos contratos, assim como o dele, estão perto do fim. "Eu os apoio muito e disse ao clube que é preciso conversar primeiro com eles, antes de avançar comigo."

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À Omrop Fryslân, Veldman confirmou que as conversas com a diretoria estão, de qualquer forma, avançando na direção certa. "Estamos muito perto de um acordo. Ainda teremos algumas conversas, mas não há nada de preocupante nisso. As coisas estão caminhando bem. Ainda não há fumaça branca, porque o fogão nem sequer foi aceso", esclareceu Veldman.

O Heerenveen não poderá contar com Hristiyan Petrov no Euroborg. O búlgaro voltou lesionado do período de jogos das seleções. O Groningen não terá Etienne Vaessen e Hans Hateboer, suspensos após receberem cartões vermelhos na rodada anterior, contra o AZ. O técnico Dick Lukkien também estará ausente. Ele acaba de receber uma prótese de quadril.