Arnold Bruggink traz notícias sobre uma possível transferência de Sven Mijnans para o AC Milan

Sven Mijnans estaria na mira do gigante italiano AC Milan, segundo noticiou o Tuttosport na quinta-feira. No entanto, o olheiro do time milanês não teria estado na arquibancada para observá-lo durante a final da copa, afirma Arnold Bruggink no programa Voetbalpraat da ESPN, desmentindo assim o boato.

“Soube por uma fonte muito confiável que o olheiro do AC Milan não estava na arquibancada para ver o Mijnans”, começa Bruggink a conversa sobre os rumores de transferência em torno do capitão reserva do Alkmaar.

Quando questionado sobre para quem o olheiro estava na arquibancada, o analista ainda não tem uma resposta. “Ainda não descobri para quem era”, continua ele. “Esse olheiro simplesmente mora na Holanda. Ele foi à final da copa porque há muitos jogadores bons por lá. Mas ele não estava lá por causa do Mijnans”, conclui Bruggink.

Aliás, na quinta-feira, após o empate contra o Go Ahead Eagles (0 a 0), Mijnans foi questionado diretamente sobre o interesse do grande clube italiano. “Não é bom”, respondeu o meio-campista quando questionado sobre o nível do seu italiano. “Eu li isso mesmo, sim. Recebi muitas mensagens. Mas são todas coisas para mais tarde. No momento, estou chateado. Preferia ter ido para Barcelona com um bom sentimento”, com o que Mijnans se referia à próxima viagem da equipe vencedora da copa.

À mesa do Voetbalpraat, porém, os convidados concordam que Mijnans pode dar um passo adiante, e talvez até mesmo no mercado interno. “Acho que ele poderia ser um ótimo sucessor de Joey Veerman”, começa Kees Luijckx. “O que Joey Veerman consegue fazer, ele também consegue.”

Karim El Ahmadi, o outro convidado à mesa, não vê uma comparação imediata com Veerman e também considera uma boa ideia uma transferência para a Série A. “Acho que Mijnans se assemelha mais a um jogador como Paul Wanner”, afirma El Ahmadi. “Eu adoraria ir para um time italiano; lá eu realmente o vejo jogando”, conclui o ex-jogador do Feyenoord.

O meio-campista de 26 anos chegou no inverno de 2023, vindo do Sparta Rotterdam, por 2,5 milhões de euros. Até agora, o criativo meio-campista disputou 152 partidas pelo time de Alkmaar e, segundo o Transfermarkt, tem atualmente um valor de mercado de 14 milhões de euros.